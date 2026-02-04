Assine
Câncer: 7 hábitos simples que você pode adotar hoje para se prevenir

O Dia Mundial do Câncer é um alerta para a importância da prevenção; veja o que especialistas recomendam em alimentação, exercícios e estilo de vida

JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
04/02/2026 16:49

O Dia Mundial do Câncer, lembrado anualmente em 4 de fevereiro, reforça a importância da prevenção no combate ao câncer. crédito: Freepik

O Dia Mundial do Câncer, lembrado anualmente em 4 de fevereiro, serve como um alerta global sobre a importância da prevenção. Embora fatores genéticos tenham seu papel, organizações de saúde como o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimam que entre 30% e 50% dos casos poderiam ser evitados com mudanças no estilo de vida. A boa notícia é que incorporar hábitos simples na rotina pode reduzir significativamente o risco de desenvolver a doença.

Pequenas alterações diárias, quando somadas, criam uma forte barreira de proteção para o organismo. Adotar uma rotina mais saudável não apenas previne o câncer, mas também melhora a qualidade de vida de forma geral, impactando positivamente a saúde do coração, o controle do diabetes e o bem-estar mental. Abaixo, listamos sete práticas essenciais que você pode começar a adotar hoje mesmo.

  1. Cuide da alimentação: priorize uma dieta rica em frutas, vegetais, legumes e grãos integrais. Esses alimentos são fontes de fibras e antioxidantes que ajudam a proteger as células. Reduza o consumo de carnes processadas, como linguiça, presunto e bacon, além de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar.

  2. Pratique atividade física regularmente: manter o corpo em movimento é fundamental. A recomendação geral é praticar ao menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que pode incluir caminhadas, ciclismo ou natação. Os exercícios ajudam no controle do peso e regulam os níveis hormonais.

  3. Mantenha um peso saudável: o excesso de peso e a obesidade estão associados a um risco maior para, pelo menos, 13 tipos de câncer, incluindo o de mama, intestino e fígado. Manter um peso corporal adequado é uma das estratégias mais eficazes de prevenção.

  4. Não fume: o tabagismo é o principal fator de risco evitável para o câncer. Ele não está ligado apenas ao câncer de pulmão, mas também ao de boca, laringe, pâncreas, bexiga, rim e estômago. Abandonar o cigarro é a decisão mais importante para reduzir esse risco.

  5. Modere o consumo de álcool: a ingestão de bebidas alcoólicas aumenta o risco de desenvolver câncer de boca, faringe, esôfago, fígado, intestino e mama. A recomendação é limitar o consumo ao mínimo possível ou, idealmente, evitá-lo.

  6. Proteja-se do sol: a exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV) é a principal causa do câncer de pele. Use protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, e evite a exposição direta ao sol nos horários de pico, geralmente entre 10h e 16h. Chapéus e roupas com proteção UV também são aliados.

  7. Mantenha vacinas e exames em dia: a prevenção também passa pelo consultório médico. As vacinas contra o HPV e a hepatite B protegem contra os vírus que causam câncer de colo de útero e de fígado, respectivamente. Além disso, realizar exames preventivos regularmente ajuda a detectar lesões ou a doença em estágio inicial, o que aumenta drasticamente as chances de cura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

