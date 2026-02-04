Fim das férias: como ajudar seu filho na readaptação à rotina escolar

O fim das férias escolares pode ser um período delicado para as crianças, que precisam trocar os dias de lazer por uma rotina com horários definidos. Para facilitar essa transição, o segredo é promover uma readaptação gradual, focada principalmente no sono, na alimentação e no diálogo sobre as expectativas para o novo ciclo.

A retomada das atividades não precisa ser um motivo de estresse para a família. Com algumas atitudes simples, é possível transformar a volta às aulas em um momento mais tranquilo e até mesmo aguardado pelos pequenos. A organização com antecedência é a principal aliada dos pais nesse processo.

Como ajustar o sono para a volta às aulas

A mudança mais sentida é o horário de acordar. Uma recomendação comum é não deixar para ajustar o sono na véspera do retorno. O ideal é iniciar o processo cerca de uma semana antes do primeiro dia de aula, adiantando gradualmente o momento de ir para a cama e de despertar.

Uma boa estratégia é antecipar o relógio em 15 a 20 minutos a cada dia. Se a criança estava acostumada a dormir às 23h e acordar às 10h, por exemplo, passe a colocá-la na cama às 22h45 e despertá-la às 9h45 no primeiro dia, e assim sucessivamente, até atingir o horário ideal para a rotina escolar.

Reduzir o uso de telas, como celulares e tablets, pelo menos uma hora antes de dormir também é fundamental. A luz azul emitida por esses aparelhos interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono, dificultando o descanso. Substitua esse hábito por uma leitura ou uma conversa calma.

A importância de reorganizar a alimentação

Durante as férias, é comum que os horários das refeições se tornem mais flexíveis e o consumo de doces e lanches aumente. Retomar os horários fixos para o café da manhã, almoço e jantar ajuda o corpo da criança a se readaptar ao ritmo escolar e melhora a disposição para o aprendizado.

Volte a oferecer lanches mais saudáveis, como frutas e iogurtes, nos intervalos. Incluir a criança na escolha e preparação da lancheira escolar pode gerar uma expectativa positiva sobre a alimentação no colégio, tornando o momento mais divertido e participativo.

Lidando com a ansiedade do retorno

A ansiedade antes do primeiro dia de aula é um sentimento comum. O diálogo aberto é a melhor ferramenta para lidar com essa questão. Converse sobre os aspectos positivos do retorno, como rever os amigos, conhecer novos professores e aprender coisas novas.

É importante validar o que a criança sente, mostrando que é normal ter um pouco de nervosismo e que ela terá apoio. Pergunte sobre seus medos e expectativas, sem minimizar suas preocupações. Organizar o material escolar e o uniforme com antecedência também ajuda a reduzir a ansiedade, tornando o processo mais concreto e previsível.

