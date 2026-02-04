Volta às aulas 2026: 7 dicas para economizar na compra do material escolar
Pesquisar, reutilizar e comprar em grupo são algumas estratégias; veja um guia completo para aliviar o peso da lista de material no orçamento da família
O início do ano letivo de 2026 se aproxima e, com ele, um desafio comum para muitas famílias: a compra do material escolar. A lista, muitas vezes extensa, pode pesar no orçamento, mas algumas estratégias simples ajudam a reduzir os custos sem comprometer a qualidade dos itens essenciais para os estudos.
Adotar um planejamento cuidadoso e práticas de consumo consciente faz toda a diferença. Desde a pesquisa de preços até a organização de compras coletivas, as alternativas são variadas e acessíveis. O segredo está em começar cedo e evitar as compras por impulso na véspera do retorno às salas de aula.
Para auxiliar nessa tarefa, reunimos sete dicas práticas que podem aliviar o impacto financeiro da lista de material.
Como economizar na compra do material escolar
1. Faça um inventário em casa
Antes de sair para as lojas, verifique tudo o que sobrou do ano anterior. Mochilas, estojos, tesouras, réguas e até cadernos com poucas folhas usadas podem ser reaproveitados. Essa simples checagem já elimina vários itens da nova lista de compras.
2. Pesquise preços em diferentes locais
Não compre tudo na primeira papelaria que encontrar. Use a internet para comparar valores em lojas online, grandes redes de supermercados e estabelecimentos de bairro. A diferença de preço de um mesmo produto pode ser surpreendente.
3. Organize compras em grupo
Junte-se a outros pais de alunos da mesma turma para comprar itens em atacado. Produtos como cadernos, lápis, borrachas e, em quantidades coerentes com o uso individual, folhas de sulfite, costumam ter preços menores em grandes volumes. O valor total é dividido, gerando economia para todos.
4. Evite produtos com personagens famosos
Mochilas, cadernos e estojos com personagens de filmes e desenhos animados são mais caros devido ao licenciamento da marca. Opte por materiais com design mais simples e, se a criança quiser, personalize em casa com adesivos e outros adereços.
5. Compre com antecedência
Deixar para a última hora limita as opções e expõe o consumidor a preços mais altos, já que a demanda aumenta. Comece a comprar os itens aos poucos, aproveitando promoções que surgem nos meses que antecedem a volta às aulas.
6. Negocie descontos para pagamento à vista
Ao realizar a compra em lojas físicas, especialmente as menores, pergunte sobre a possibilidade de desconto para pagamentos em dinheiro ou Pix. Muitos estabelecimentos oferecem condições melhores para quem não utiliza o cartão de crédito.
7. Verifique o que a escola pode exigir
A Lei Federal nº 12.886/2013 proíbe que as escolas incluam na lista de material itens de uso coletivo, como produtos de limpeza (álcool em gel, detergente), papel higiênico, copos descartáveis ou taxas para despesas administrativas. Essa responsabilidade financeira é da instituição de ensino.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.