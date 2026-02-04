Carnaval no interior de MG: 5 cidades históricas para pular a folia

Com a aproximação do carnaval, que em 2026 acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, muitos mineiros buscam alternativas à agitação de Belo Horizonte. As cidades históricas do estado surgem como o destino ideal, combinando ladeiras de pedra, arquitetura colonial e blocos de rua que mantêm vivas as tradições da folia. A programação variada atrai desde universitários até famílias em busca de um feriado diferente.

Esses destinos oferecem uma imersão cultural que vai além das marchinhas. Os desfiles acontecem em cenários que são verdadeiros museus a céu aberto, criando uma atmosfera única. Se você planeja uma viagem, conheça cinco cidades que se destacam pela autenticidade e pela energia contagiante de seus carnavais.

Ouro Preto

Conhecido como o maior carnaval universitário do Brasil, Ouro Preto atrai milhares de jovens para suas repúblicas e ladeiras. A festa é marcada por grandes shows e pelos desfiles de blocos tradicionais, como o "Zé Pereira dos Lacaios", fundado em 1867 e um dos mais antigos do país. Localizada a cerca de 100 km de Belo Horizonte, a cidade ferve com uma programação intensa que dura todos os dias do feriado.

Diamantina

Em Diamantina, a folia tem um ritmo próprio. A cidade, terra de Juscelino Kubitschek e a cerca de 300 km da capital, é famosa pelos blocos "Bartucada" e "Bat-Caverna", que arrastam multidões com suas baterias contagiantes. O ponto alto acontece no palco montado na praça do Mercado Velho, onde músicos tocam das varandas dos casarões históricos, em uma tradição que encanta moradores e turistas.

Tiradentes

Para quem prefere um carnaval mais tranquilo e charmoso, Tiradentes, a 190 km de BH, é a escolha certa. A cidade aposta em uma celebração mais familiar, com desfiles de blocos líricos, marchinhas e fantasias criativas que percorrem o centro histórico. É o destino perfeito para curtir a festa durante o dia e aproveitar a excelente gastronomia local à noite.

São João del Rei

Vizinha de Tiradentes e a cerca de 185 km da capital mineira, São João del Rei promove um dos carnavais mais tradicionais de Minas Gerais. A programação mescla blocos de rua, que preservam o costume das fantasias de "dominó", com os desfiles de escolas de samba. A cidade consegue equilibrar a agitação para os mais jovens com eventos mais calmos para toda a família.

Mariana

Primeira capital de Minas e a apenas 110 km de BH, Mariana realiza uma festa que resgata o espírito dos antigos carnavais. O destaque é o "Bloco dos Farrapos", no qual os foliões se vestem com roupas rasgadas e se sujam de carvão. Outras atrações, como o "Bloco da Praça", garantem a diversão em um ambiente acolhedor e seguro, ideal para quem busca uma folia autêntica.

Independentemente do destino escolhido, o planejamento é essencial. Por serem cidades muito procuradas nesta época, é recomendável reservar hospedagem e passagens com antecedência para garantir os melhores preços e opções. Prepare a fantasia e aproveite o que a cultura mineira tem de melhor!

