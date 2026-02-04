5 destinos em Minas Gerais para fugir da folia de Carnaval

Enquanto muitos se preparam para os blocos e a agitação do carnaval de 2026, há quem busque exatamente o oposto: um refúgio de paz e sossego. Para esse grupo, Minas Gerais se revela um destino ideal, com suas cidades serranas que trocam o som dos tamborins pelo barulho das cachoeiras e o ar puro das montanhas.

Seja para aproveitar uma pousada charmosa ou explorar trilhas em meio à natureza, o estado oferece opções que garantem um feriado revigorante. Separamos cinco destinos que são perfeitos para quem deseja fugir da folia e recarregar as energias em grande estilo.

Destinos para um carnaval de tranquilidade em Minas Gerais

Conceição do Ibitipoca

Localizado na Zona da Mata, o pequeno distrito de Lima Duarte é a porta de entrada para um dos parques estaduais mais famosos do Brasil. O Parque Estadual do Ibitipoca atrai visitantes com suas cachoeiras de água avermelhada, grutas e paisagens de tirar o fôlego, como a Janela do Céu. A vila oferece pousadas aconchegantes e uma gastronomia simples e saborosa, ideal para um ritmo mais lento e contemplativo. É importante notar que o acesso ao parque é limitado e costuma exigir reserva antecipada, especialmente durante feriados.

Gonçalves

Na Serra da Mantiqueira, quase na divisa com São Paulo, Gonçalves é sinônimo de charme e romantismo. A cidade é conhecida por seu clima ameno, paisagens montanhosas e uma excelente estrutura de pousadas e restaurantes. Durante o carnaval, o destino mantém sua atmosfera tranquila, sendo perfeito para casais ou famílias que buscam contato com a natureza e boa comida, longe de qualquer agitação.

Lavras Novas

Próximo a Ouro Preto, este distrito é a prova de que é possível estar perto de um polo carnavalesco sem participar da festa. Lavras Novas tem um charme rústico, com ruas de pedra e casinhas coloridas. O grande atrativo são as cachoeiras e mirantes, como o da Serra do Trovão, que proporcionam um contato direto com a natureza e vistas espetaculares da região.

São Roque de Minas

Para os amantes de ecoturismo, São Roque de Minas é o destino certo. O município é a principal porta de entrada para o Parque Nacional da Serra da Canastra, onde nasce o rio São Francisco e está a imponente cachoeira Casca d'Anta. Além das trilhas e banhos de cachoeira, a região é famosa pela produção do Queijo Canastra, uma atração gastronômica imperdível.

Carrancas

Conhecida como a "terra das cachoeiras", Carrancas oferece dezenas de quedas d'água, formando complexos de poços e piscinas naturais de água cristalina. É o lugar perfeito para quem quer passar o feriado se refrescando e explorando novas paisagens a cada dia. A cidade tem uma estrutura simples, focada em receber turistas que buscam a tranquilidade e a beleza de suas águas.

