Kit do folião: o que levar para o bloco para curtir sem perrengues
De capa de chuva a protetor solar; veja uma lista de itens essenciais para levar na pochete e aproveitar o carnaval de rua com conforto e segurança
Com a folia batendo à porta em Minas Gerais, a dúvida sobre o que levar para o bloco de rua cresce tanto quanto a expectativa. Para aproveitar a festa sem preocupações, a melhor amiga do folião é a pochete, que deve carregar apenas o essencial para garantir conforto e segurança durante horas de diversão.
A preparação começa antes mesmo de sair de casa. A escolha de roupas leves e calçados confortáveis é o primeiro passo. Depois, é hora de montar um kit prático, pensando tanto no sol forte quanto em uma possível chuva de verão, algo comum nesta época do ano no estado.
A ideia é levar itens que não pesem e que realmente façam a diferença. Deixar para trás bolsas grandes e objetos de valor desnecessários é fundamental para curtir o trajeto do bloco com mais liberdade e menos preocupação com furtos ou perdas.
O que não pode faltar na sua pochete
Organizar um kit enxuto é a chave para uma experiência positiva no carnaval de rua. A lista a seguir reúne os principais itens para aproveitar a festa com tranquilidade:
Documento de identificação: leve a versão digital do seu RG ou CNH pelos aplicativos oficiais do governo, que têm validade legal. Se preferir o documento físico, opte por um com foto que não represente uma grande perda caso desapareça.
Dinheiro e cartão: separe uma pequena quantia de dinheiro em espécie para despesas rápidas, como água ou banheiro. Dê preferência ao uso de cartões por aproximação ou pagamento via celular.
Protetor solar e labial: mesmo em dias nublados, a exposição ao sol é intensa. Reaplique o protetor a cada duas horas e sempre após transpiração intensa, principalmente no rosto, ombros e pescoço.
Capa de chuva: compacta e leve, ela pode salvar sua folia de uma virada no tempo. Modelos descartáveis ou dobráveis cabem em qualquer bolso da pochete.
Garrafa de água ou copo reutilizável: manter a hidratação é vital. Muitos blocos e ambulantes oferecem pontos para reabastecer a água, e usar um copo próprio ajuda a reduzir o lixo.
Lanches rápidos: uma barra de cereal ou de proteína pode ser a salvação para recarregar as energias rapidamente entre um bloco e outro, evitando filas e gastos extras.
Celular carregado: além de servir para registrar os momentos, o aparelho é essencial para comunicação e localização. Considere levar um carregador portátil pequeno.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.