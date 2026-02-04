Assine
overlay
Início Trends
Turismo

Carnaval com chuva em MG? 7 roteiros para fugir dos temporais

Nem só de bloquinhos vive a folia mineira; descubra opções de passeios em grutas, museus e cidades históricas para aproveitar o feriado sem se molhar

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
04/02/2026 11:22

compartilhe

SIGA
x
Carnaval com chuva em MG? 7 roteiros para fugir dos temporais
A natureza exuberante de Minas Gerais, com suas cachoeiras e serras, oferece refúgio para o feriado. crédito: KarlosAlmeyida/ Wikimedia Commons

A possibilidade de chuva durante o feriado de carnaval em Minas Gerais pode preocupar alguns foliões, mas a festa não precisa ser cancelada por causa do mau tempo. O estado oferece roteiros alternativos que trocam os bloquinhos de rua por experiências culturais e naturais igualmente ricas e, o mais importante, protegidas da água.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Se a ideia é aproveitar os dias de folga sem se preocupar com os temporais, confira sete opções de passeios que garantem a diversão, faça chuva ou faça sol. São alternativas que mostram um lado diferente da folia mineira, combinando história, arte, gastronomia e natureza.

Leia Mais

  1. Instituto Inhotim, em Brumadinho: embora parte do acervo esteja ao ar livre, o maior museu a céu aberto do mundo conta com diversas galerias e pavilhões fechados. É uma oportunidade única de apreciar obras de arte contemporânea de renome internacional enquanto a chuva cai do lado de fora.

  2. Museus em Ouro Preto e Tiradentes: as cidades históricas mineiras são um destino clássico, e a chuva pode ser o convite perfeito para explorar seus museus. Em Ouro Preto, o Museu da Inconfidência é uma parada obrigatória para entender a história do Brasil. Já em Tiradentes, o Museu de Sant'Ana oferece um rico acervo de arte sacra.

  3. Gruta de Maquiné e Gruta Rei do Mato: para quem busca uma aventura subterrânea, as grutas próximas a Belo Horizonte são ideais. Localizadas em Cordisburgo e Sete Lagoas, respectivamente, elas revelam salões impressionantes e formações rochosas milenares. Lá dentro, a chuva não chega e o espetáculo da natureza é garantido.

  4. Circuito das Águas no Sul de Minas: cidades como Caxambu, São Lourenço e Lambari são famosas por seus parques de águas minerais. As fontes, muitas vezes localizadas em pavilhões cobertos, oferecem um programa relaxante e focado em bem-estar, que independe do clima.

  5. Mercado Central de Belo Horizonte: um dos pontos turísticos mais famosos da capital mineira é totalmente coberto. É o lugar perfeito para provar queijos, cachaças, doces e mergulhar na cultura local sem tomar uma gota de chuva. Os corredores movimentados e os aromas garantem uma experiência sensorial completa.

  6. Thermas em Poços de Caldas: a cidade é um tradicional destino de águas termais, e suas instalações históricas são um refúgio contra o frio e a umidade. As Thermas Antônio Carlos, com sua arquitetura imponente e banhos terapêuticos, oferecem um programa quente e acolhedor para os dias chuvosos do feriado.

  7. Rota do Queijo da Canastra: visitar as fazendas produtoras do famoso queijo Canastra é uma experiência gastronômica inesquecível. O passeio pelas cidades da região, como São Roque de Minas, geralmente inclui degustações em áreas cobertas e a oportunidade de conhecer de perto o processo de fabricação artesanal.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

carnaval mg minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay