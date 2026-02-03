Não perca: o calendário completo do abono salarial PIS/PASEP de 2026
Confira o cronograma de pagamentos detalhado por mês de nascimento e saiba quem tem direito a receber o benefício e como consultar o valor exato
O governo federal definiu o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP para 2026, referente ao ano-base de 2024. A expectativa é que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores recebam o benefício, totalizando R$ 33,5 bilhões em repasses. O valor, que pode chegar a R$ 1.621,00 (valor previsto para o salário mínimo em 2026), será liberado ao longo do primeiro semestre. A organização dos pagamentos segue o mês de nascimento para o PIS e o número final de inscrição para o PASEP.
O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base de 2024. Quem trabalhou os 12 meses recebe o valor integral, correspondente a um salário mínimo. Já quem trabalhou por apenas um mês, por exemplo, terá direito a 1/12 do valor, e assim sucessivamente. O saque fica disponível conforme as datas estabelecidas no cronograma oficial.
Calendário de pagamento do PIS 2026
Trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao Programa de Integração Social (PIS), recebem o benefício pela Caixa Econômica Federal. O cronograma é organizado pelo mês de nascimento do beneficiário:
Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro
Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março
Nascidos em março e abril: a partir de 15 de abril
Nascidos em maio e junho: a partir de 15 de maio
Nascidos em julho e agosto: a partir de 17 de junho
Nascidos em setembro e outubro: a partir de 15 de julho
Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto
Cronograma de pagamentos do PASEP 2026
Para os servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), os pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil. A ordem é definida pelo dígito final do número de inscrição:
Final de inscrição 0: a partir de 15 de fevereiro
Final de inscrição 1: a partir de 15 de março
Finais de inscrição 2 e 3: a partir de 15 de abril
Finais de inscrição 4 e 5: a partir de 15 de maio
Finais de inscrição 6 e 7: a partir de 17 de junho
Final de inscrição 8: a partir de 15 de julho
Final de inscrição 9: a partir de 15 de agosto
Quem tem direito ao abono salarial?
Para receber o benefício em 2026, o trabalhador precisa atender a todos os critérios estabelecidos pelo governo. É fundamental verificar se você se enquadra nas seguintes regras referentes ao ano-base de 2024:
Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.
Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024.
Ter recebido remuneração média de até R$ 2.766,00 mensais em 2024.
Ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial ou, em casos específicos, na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Atenção à nova regra de remuneração
A partir do calendário de 2026, houve uma mudança importante no critério de renda. O limite para ter direito ao abono deixou de ser fixado em "dois salários mínimos" do ano-base e passou a ser o valor de dois salários mínimos do ano anterior (2023) corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Para o ano-base 2024, esse teto é de R$ 2.766,00 mensais.
Como consultar e sacar o benefício
A consulta sobre o direito ao abono salarial e o valor exato a ser recebido estará disponível a partir de 5 de fevereiro de 2026. Os trabalhadores podem verificar sua situação pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br. Informações também podem ser obtidas pela linha 158 do Ministério do Trabalho e Emprego.
Atenção: Os valores permanecerão disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2026. Após essa data, os recursos não resgatados retornam aos cofres públicos.
