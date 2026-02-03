Paris além da Torre Eiffel: 7 lugares secretos que poucos conhecem

Explorar Paris para além dos cartões-postais é o desejo de muitos viajantes. Com a cidade em evidência, fugir do óbvio se torna a chave para uma experiência autêntica. Longe das filas da Torre Eiffel e do Louvre, existem ruas, jardins e mercados que guardam a verdadeira essência parisiense.

São locais que oferecem uma perspectiva diferente, mais íntima e tranquila, da capital francesa. Perfeitos para quem já conhece o básico ou para aqueles que querem iniciar sua jornada pela cidade com um olhar original. Mergulhar nesses espaços é como descobrir um segredo compartilhado apenas com os moradores locais.

Leia Mais

Coulée Verte René-Dumont

Inaugurado em 1993 e inspiração para o High Line de Nova York, este parque elevado foi construído sobre uma antiga linha de trem. O percurso de 4,7 quilômetros atravessa o 12º arrondissement, oferecendo um oásis de tranquilidade com jardins suspensos, túneis de bambu e vistas inesperadas da arquitetura da cidade.

Canal Saint-Martin

Enquanto o rio Sena atrai as multidões, o Canal Saint-Martin proporciona um cenário mais boêmio e descontraído. Suas eclusas e pontes de ferro criam uma atmosfera charmosa, ideal para um piquenique ou uma caminhada. As margens são repletas de livrarias, cafés e bares frequentados pelos parisienses.

Rue Crémieux

Perto da estação Gare de Lyon, esta pequena rua de paralelepípedos parece ter saído de um filme. Com suas casas de fachadas coloridas e vasos de plantas nas janelas, é um dos locais mais fotogênicos e discretos da cidade. Por ser uma área residencial, a visita pede respeito ao silêncio dos moradores.

Musée Marmottan Monet

Para os amantes de arte que buscam fugir da lotação dos grandes museus, o Marmottan Monet é um tesouro. Localizado em uma mansão elegante no 16º arrondissement, ele abriga a maior coleção de obras de Claude Monet do mundo, incluindo a famosa tela “Impressão, nascer do sol”, que deu nome ao movimento impressionista.

Passages Couverts

As passagens cobertas são galerias charmosas que datam do século 19, com tetos de vidro, pisos de mosaico e lojas de época. A Galerie Vivienne, com seu ar sofisticado, e o Passage des Panoramas, o mais antigo, são verdadeiras viagens no tempo, perfeitas para um dia de chuva.

Parc des Buttes-Chaumont

Este é um dos maiores e mais originais parques de Paris. Sua paisagem dramática inclui um penhasco, um lago, grutas e uma cachoeira. No topo da colina, o Templo da Sibila oferece uma vista panorâmica de Montmartre, sendo um ponto de encontro popular entre os parisienses para relaxar ao ar livre.

Marché des Enfants Rouges

Fundado em 1615, é o mercado coberto mais antigo de Paris. Escondido no bairro do Marais, o local é um paraíso gastronômico. Em vez das tradicionais barracas de frutas e legumes, você encontra pequenos restaurantes que servem pratos de diversas partes do mundo, como cuscuz marroquino, massas italianas e especialidades francesas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.