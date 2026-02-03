Como limpar prata em casa: 5 truques para deixar tudo brilhando

A prata voltou a ser assunto e muita gente aproveitou para tirar da gaveta aquelas joias e talheres antigos. O problema é que, com o tempo, as peças escurecem e perdem o brilho. A boa notícia é que não é preciso gastar com produtos caros para resolver isso. Soluções simples, com itens que você já tem em casa, podem fazer a prata brilhar como nova.

O escurecimento da prata não é sujeira, mas sim uma reação química. O metal reage com compostos de enxofre presentes no ar, formando uma camada de sulfeto de prata, que é escura. A umidade e a poluição aceleram esse processo, mas a limpeza correta reverte o efeito e devolve a aparência original ao objeto.

Truques caseiros para deixar a prata brilhando

Antes de começar, lembre-se de testar qualquer método em uma área pequena e discreta da peça. Use sempre panos macios, evite esfregar com força para não riscar o metal e seque completamente os objetos após a limpeza.

1. Bicarbonato de sódio, sal e papel alumínio

Este é um dos métodos mais eficazes para remover o escurecimento sem esfregar. Forre um recipiente de vidro ou cerâmica com papel alumínio. Coloque os objetos de prata sobre o papel e cubra-os com água fervente. Adicione duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e duas de sal. A reação química transfere as partículas escuras da prata para o alumínio, limpando as peças em poucos minutos. Depois, basta retirar, enxaguar e secar.

2. Pasta de dente branca

Use uma pasta de dente em creme, branca e que não seja em gel ou para clareamento. Aplique uma pequena quantidade em um pano macio e esfregue a peça delicadamente. O produto funciona como um polidor suave, mas use com cautela: por ser abrasivo, este método pode causar microarranhões em peças delicadas ou folheadas. Enxágue bem em água corrente e seque com uma flanela para dar brilho.

3. Pasta de amido de milho

Para uma limpeza suave, faça uma pasta com amido de milho e um pouco de água. Aplique a mistura sobre a peça de prata com um pano úmido, cobrindo toda a área escurecida. Deixe a pasta secar completamente e, depois, remova-a com um pano macio, que irá polir a superfície e remover a oxidação.

4. Limão com bicarbonato de sódio

A acidez do limão combinada com o bicarbonato cria uma pasta de limpeza efervescente. Misture o suco de meio limão com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aplique a pasta sobre a prata com um algodão ou pano macio, esfregando com cuidado. Não deixe agir por muito tempo para evitar que o ácido danifique o metal. Enxágue abundantemente e seque.

5. Ketchup

Pode parecer estranho, mas os ácidos presentes no ketchup ajudam a remover a oxidação. Aplique uma fina camada do condimento sobre a peça. Deixe agir por cerca de 10 a 15 minutos e depois remova com um pano úmido, esfregando suavemente. Se a peça tiver muitos detalhes, use uma escova de dentes macia para alcançar os vãos. Enxágue e seque bem para finalizar.

Cuidados após a limpeza

Após qualquer um desses processos, é fundamental enxaguar bem a peça em água corrente e secá-la imediatamente com um pano limpo e macio. A umidade é uma das principais causas do escurecimento. Para manter suas peças brilhando por mais tempo, guarde-as em locais secos e protegidas da luz, de preferência em saquinhos de flanela ou caixas apropriadas.