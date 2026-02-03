Fim do mundo na tela: 7 filmes e séries apocalípticos para maratonar

O fascínio pelo fim do mundo nunca sai de moda nas telas. Se você assistiu uma produção apocalíptica e ficou com um gostinho de quero mais, saiba que não está sozinho. O gênero está repleto de filmes e séries que exploram desde desastres naturais a pandemias avassaladoras, cada um com uma visão única sobre a sobrevivência da humanidade.

Essas histórias nos prendem por misturar ação, suspense e drama humano em cenários extremos. Elas nos fazem pensar sobre como reagiríamos em situações-limite e o que realmente importa quando tudo parece perdido. Para quem busca novas aventuras nesse universo, preparamos uma lista com títulos imperdíveis que levam o conceito de apocalipse a outro nível.

7 produções apocalípticas para assistir

1. “Guerra Mundial Z”

Neste filme, uma pandemia transforma pessoas em zumbis agressivos e velozes, ameaçando dizimar a população mundial. A trama acompanha um ex-investigador da ONU em uma corrida contra o tempo para encontrar a origem do vírus e uma possível cura. A escala global do desastre e as cenas de ação são impressionantes.

2. “Um Lugar Silencioso”

Imagine um mundo onde o menor ruído pode ser fatal. É essa a premissa deste suspense, no qual uma família precisa viver em silêncio absoluto para se esconder de criaturas que caçam pelo som. A tensão é constante e mostra uma forma de sobrevivência baseada na cautela e na comunicação não verbal.

3. “The Last of Us”

Baseada no aclamado videogame, a série retrata uma sociedade destruída por uma infecção fúngica que transforma os hospedeiros em monstros. A história foca na jornada de um contrabandista encarregado de proteger uma adolescente que pode ser a chave para a cura. O foco no desenvolvimento dos personagens é o grande diferencial.

4. “Filhos da Esperança”

Em um futuro próximo, a humanidade enfrenta a extinção após quase duas décadas de infertilidade global. O mundo mergulha no caos, mas uma centelha de esperança surge quando uma mulher aparece misteriosamente grávida. O filme é um drama intenso e visualmente impactante sobre a luta para proteger o futuro.

5. “Bird Box”

Uma força misteriosa leva as pessoas que a veem ao suicídio. Para sobreviver, uma mulher e seus dois filhos precisam fazer uma perigosa viagem de olhos vendados em busca de um refúgio seguro. O suspense se constrói a partir do que não pode ser visto, explorando o medo do desconhecido.

6. “O Dia Depois de Amanhã”

Um clássico do cinema de desastre, este filme mostra os efeitos catastróficos de uma mudança climática abrupta que mergulha o hemisfério norte em uma nova era glacial. A narrativa acompanha um climatologista que tenta salvar seu filho em meio ao congelamento do planeta.

7. “Estação Onze”

Diferente da maioria das produções do gênero, esta minissérie explora o mundo 20 anos após uma gripe devastadora. A trama segue um grupo de artistas viajantes que tenta manter a arte e a cultura vivas, mostrando que a reconstrução da sociedade vai além da simples sobrevivência física.

