Além da Semana do Cinema: 5 festivais de cinema para ir em Minas Gerais

A Semana do Cinema movimenta as salas de todo o país com ingressos promocionais, mas a programação para os amantes da sétima arte em Minas Gerais vai muito além. O estado se destaca por um calendário cultural rico, com eventos que celebram desde produções independentes até clássicos do cinema mundial, muitos deles com entrada gratuita.

Para quem busca experiências cinematográficas imersivas, Minas Gerais oferece festivais que se tornaram referência no cenário nacional. Esses eventos combinam exibições de filmes com debates, oficinas e encontros com realizadores, transformando cidades em verdadeiros centros culturais. Conhecer essa agenda é uma ótima forma de planejar passeios e aproveitar o melhor do cinema durante o ano todo.

Mostra de Cinema de Tiradentes

Considerada a abertura do calendário audiovisual brasileiro, a mostra acontece tradicionalmente em janeiro. O evento transforma a cidade histórica em um ponto de encontro para cineastas e público, com uma programação focada na produção contemporânea nacional. Além das exibições gratuitas de longas e curtas, a Mostra de Tiradentes também sedia o Brasil CineMundi, um importante encontro de coprodução que conecta projetos brasileiros a produtores estrangeiros.

CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto

Realizada no meio do ano, geralmente em junho, a CineOP tem um foco único: o cinema como patrimônio. A programação explora a preservação da memória audiovisual e a importância da educação. O evento reúne filmes históricos e produções recentes que dialogam com o passado, promovendo um resgate cultural importante para o setor.

CineBH – Mostra Internacional de Cinema

Este festival coloca a capital mineira no circuito internacional do cinema. Com edições no segundo semestre, a CineBH traz uma seleção de filmes de diversos países, muitos deles inéditos no Brasil, e promove encontros e debates que fortalecem o mercado audiovisual.

FESTCURTASBH – Festival Internacional de Curtas

Dedicado exclusivamente ao formato de curta-metragem, o festival é uma vitrine para novos talentos do cinema. A programação, que acontece em Belo Horizonte, inclui mostras competitivas nacionais e internacionais, além de retrospectivas e sessões especiais. É a oportunidade perfeita para conhecer narrativas curtas e potentes de todo o mundo.

FAN – Festival de Arte Negra

Embora seja um evento multidisciplinar, o FAN possui um forte eixo dedicado ao cinema negro. Realizado em Belo Horizonte, o festival exibe filmes de diretores e diretoras negras, promovendo debates sobre representatividade e estética na produção audiovisual. A programação cinematográfica é um dos pontos altos do evento, que celebra a cultura afro-brasileira em todas as suas formas.

