Saque-aniversário do FGTS vale a pena? Calcule e decida

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo de suas contas uma vez por ano, no mês de seu nascimento. A opção, no entanto, exige uma análise cuidadosa: o benefício de ter dinheiro extra em mãos contrapõe a perda do direito ao saque integral em caso de demissão sem justa causa.

Entender os dois lados dessa escolha é fundamental. Para muitos, a modalidade representa uma oportunidade de organizar as finanças ou realizar um pequeno projeto. Para outros, pode significar a perda de uma importante reserva de emergência. A adesão é opcional e pode ser feita a qualquer momento pelo aplicativo oficial do FGTS.

Vantagens do saque-aniversário

O principal atrativo desta modalidade é a liquidez. O trabalhador não precisa esperar uma situação específica, como demissão ou compra de imóvel, para acessar parte do seu dinheiro. Veja os principais pontos positivos:

Acesso anual a recursos: garantia de um valor extra todo ano, que pode complementar a renda ou ser usado para despesas sazonais.

Quitação de dívidas: o dinheiro pode ser usado para pagar débitos com juros altos, como os do cartão de crédito ou cheque especial, gerando alívio no orçamento.

Oportunidade de investimento: é possível aplicar o valor em produtos financeiros com rendimento superior ao do FGTS, que historicamente fica abaixo da inflação.

Principais desvantagens e riscos

A desvantagem mais significativa afeta diretamente a segurança financeira do trabalhador em um momento de vulnerabilidade. É crucial estar ciente dos seguintes pontos:

Perda do saque-rescisão: ao ser demitido sem justa causa, o trabalhador que optou pelo saque-aniversário não poderá sacar o valor integral do fundo de forma imediata. Ele receberá apenas a multa de 40% sobre o saldo, enquanto o saldo da conta fica disponível somente para os saques anuais ou outras hipóteses legais de saque (aposentadoria, compra de imóvel, doenças graves, etc.).

Carência para retorno: caso se arrependa da escolha, o trabalhador precisa cumprir uma carência de 24 meses (dois anos) para voltar à modalidade padrão de saque-rescisão. A mudança só é efetivada no primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Como saber se vale a pena para você?

A decisão é estritamente pessoal e depende do seu planejamento financeiro e da sua situação profissional. Antes de aderir, responda a algumas perguntas-chave:

Você tem dívidas caras? Usar o saque para eliminar juros altos é, geralmente, uma decisão financeira inteligente.

Qual sua estabilidade no emprego? Se o risco de uma demissão inesperada é alto, manter o saque-rescisão como rede de segurança pode ser mais prudente.

Você possui disciplina financeira? O dinheiro será usado para um objetivo claro, como investir ou pagar uma conta importante, ou para consumo não essencial?

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita pelo aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal. Para receber o valor no mesmo ano, o trabalhador deve formalizar a opção preferencialmente antes do mês de nascimento (liberação no 1º dia útil) ou durante o mês (liberação em até 5 dias úteis). Quem optar após o mês de aniversário só terá acesso ao valor no ano seguinte.

