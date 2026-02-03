Assine
Casa e Decoração

Como usar o FGTS para comprar seu imóvel

Veja o passo a passo e as regras para utilizar o saldo do Fundo de Garantia para dar entrada ou amortizar o financiamento

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
03/02/2026 15:05

Como usar o FGTS para comprar seu imóvel
A entrega das chaves da casa própria, um sonho que pode ser realizado com o uso do FGTS. crédito: Freepik

Utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para comprar a casa própria é um direito de milhões de trabalhadores brasileiros. O recurso pode ser usado para dar entrada em um financiamento, amortizar o saldo devedor ou até mesmo quitar o imóvel, facilitando a realização de um dos principais sonhos da população.

A modalidade mais conhecida é o uso do saldo para compor o valor de entrada em um financiamento imobiliário. Além disso, o dinheiro pode ser aplicado para diminuir o saldo devedor, o que resulta na redução do valor das parcelas ou do prazo total do contrato. Também é possível usar o FGTS para pagar até 80% do valor de 12 prestações mensais consecutivas.

Principais formas de usar o FGTS no imóvel

O trabalhador pode direcionar os recursos do Fundo de Garantia para diferentes objetivos relacionados à moradia. As regras variam um pouco para cada finalidade, mas as opções mais comuns são:

  • Comprar um imóvel: o saldo pode ser usado no momento da aquisição, seja como parte da entrada ou para complementar o valor total, diminuindo a quantia a ser financiada.

  • Amortizar o saldo devedor: é possível usar o FGTS a cada dois anos para reduzir o total da dívida com o banco. O titular pode escolher entre diminuir o valor das parcelas restantes ou encurtar o prazo do financiamento.

  • Pagar parte das prestações: quem está com o orçamento apertado pode usar o saldo para abater até 80% do valor de até 12 parcelas seguidas. O intervalo mínimo para usar essa opção é de um ano.

Quais são as regras gerais?

Para ter acesso ao benefício, o trabalhador e o imóvel precisam atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo. O descumprimento de qualquer uma das regras impede a liberação dos recursos.

Requisitos para o trabalhador:

  • Ter no mínimo três anos de trabalho sob o regime do FGTS, somando todos os períodos.

  • Não ser proprietário de outro imóvel residencial na cidade onde pretende comprar ou na mesma região metropolitana.

  • Não possuir outro financiamento ativo no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) em qualquer parte do país.

Requisitos para o imóvel:

  • Deve ser residencial e urbano.

  • O valor de avaliação não pode ultrapassar R$ 2,25 milhões.

  • Precisa ter condições de habitabilidade e não apresentar problemas graves de construção.

  • Deve estar devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis.

Como solicitar o uso do FGTS

O processo para utilizar o saldo é intermediado pela instituição financeira que concederá o crédito imobiliário. O primeiro passo é comunicar ao banco o interesse em usar o FGTS. A instituição, então, solicitará os documentos necessários, como carteira de trabalho, extrato do FGTS e comprovante de residência. Após a análise e aprovação, o próprio banco se encarrega de pedir a liberação dos valores junto à Caixa Econômica Federal, que é o agente operador do fundo. O dinheiro é transferido diretamente para o vendedor do imóvel ou para a conta do financiamento, sem passar pelo comprador.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

