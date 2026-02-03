Dubai para brasileiros: 7 dicas de ouro para planejar sua viagem

Dubai se consolidou como um dos destinos mais desejados pelos brasileiros, combinando luxo, inovação e paisagens impressionantes. No entanto, para que a viagem dos sonhos não se torne um desafio, um bom planejamento é fundamental. Conhecer as particularidades do emirado antes de embarcar faz toda a diferença na experiência.

Para ajudar nessa tarefa, separamos sete dicas essenciais que vão guiar você desde a escolha da data até a economia com passeios.

1. Escolha a melhor época do ano

A temperatura em Dubai pode ser extrema. Evite os meses de junho a setembro, quando o calor ultrapassa facilmente os 40°C e torna os passeios externos desconfortáveis. O período ideal para a visita vai de outubro a abril, quando o clima fica mais ameno e agradável para todas as atividades.

2. Verifique a documentação

Brasileiros não precisam de visto para entrar nos Emirados Árabes Unidos a turismo. O visto de entrada, concedido na chegada, permite múltiplas visitas totalizando até 90 dias de permanência dentro de um período de 12 meses. Mesmo assim, é obrigatório que o passaporte tenha validade mínima de seis meses a partir da data de entrada no país. É sempre prudente confirmar as regras de imigração antes da viagem.

3. Prepare a mala com atenção

Dubai é considerado o emirado mais liberal dos EAU, mas ainda assim segue costumes islâmicos que devem ser respeitados. Para circular em shoppings e locais públicos, opte por roupas que cubram ombros e joelhos. Nas mesquitas, as regras são mais rígidas. Roupas de banho são permitidas apenas em praias, piscinas e parques aquáticos. Leve um agasalho leve, pois o ar-condicionado é forte em todos os ambientes fechados.

4. Entenda a moeda e os custos

A moeda local é o Dirham (AED). Cartões de crédito são amplamente aceitos, mas é útil ter um pouco de dinheiro em espécie para pequenas despesas. Dubai é um destino de alto custo, então pesquise os preços de passeios e restaurantes com antecedência para montar um orçamento realista e evitar surpresas.

5. Respeite os costumes locais

Demonstrações públicas de afeto, como beijos e abraços, não são bem-vistas e devem ser evitadas. O consumo de bebidas alcoólicas é restrito a hotéis, bares e restaurantes licenciados. Se sua viagem ocorrer durante o Ramadã, o mês sagrado muçulmano, lembre-se que é proibido comer ou beber em público durante o dia.

6. Economize nos passeios turísticos

Comprar ingressos para atrações como o Burj Khalifa e o Museu do Futuro pela internet e com antecedência não só costuma garantir descontos, como também evita longas filas. Para se locomover, o metrô é uma opção eficiente e mais barata que táxis para longas distâncias. Explore também os souks, os mercados tradicionais, para uma experiência cultural autêntica e gratuita.

7. Planeje seu transporte e internet

O sistema de transporte público é moderno e cobre as principais áreas turísticas. Adquirir o cartão recarregável Nol Card facilita o uso de metrô e ônibus. Para se manter conectado, considere comprar um chip de celular local logo na chegada ao aeroporto, pois as opções costumam ser mais vantajosas que o roaming internacional.

