Guia de Torino: o que fazer na cidade italiana além do óbvio

Frequentemente lembrada como o berço da Fiat ou a guardiã do Santo Sudário, Torino, na Itália, oferece uma experiência que vai muito além dos seus clichês mais famosos. A primeira capital do país unificado é um centro de elegância, com praças majestosas, cafés históricos e uma vibrante cena cultural que surpreende quem decide explorar suas ruas.

Longe de ser apenas um polo industrial, a cidade exibe um patrimônio riquíssimo. Um ponto de partida essencial é o Museu Egípcio, considerado o segundo mais importante do mundo no tema, atrás apenas do museu do Cairo. Sua coleção impressionante transporta os visitantes diretamente para as margens do rio Nilo.

Outro marco impossível de ignorar é a Mole Antonelliana. A estrutura icônica, que domina o horizonte de Torino, abriga o Museu Nacional do Cinema. Subir em seu elevador panorâmico proporciona uma vista de 360 graus da cidade, com os Alpes servindo de moldura em dias claros.

Onde a gastronomia é protagonista

A alma de Torino também se revela à mesa. Famosa por sua tradição do aperitivo, a cidade oferece um ritual social no fim da tarde onde se paga por uma bebida e se tem acesso a um buffet generoso. É uma tradição local imperdível para vivenciar o cotidiano dos torinenses.

A região é o berço do chocolate gianduia, conhecido na forma do tradicional gianduiotto, uma mistura de avelãs e cacau que mais tarde inspirou a criação da Nutella. Prove também o “bicerin”, uma bebida quente tradicional que combina café, chocolate e creme de leite, servida em cafeterias charmosas que parecem ter parado no tempo.

Para o jantar, explore o Quadrilatero Romano, um bairro de ruas estreitas e atmosfera vibrante. A área concentra dezenas de restaurantes e bares que servem desde pratos típicos da culinária piemontesa até opções mais modernas, consolidando a fama da cidade como um destino gastronômico de peso.

A visita se completa com um passeio sem pressa sob os “portici”, os mais de 18 quilômetros de arcos cobertos que margeiam as principais vias. Eles não apenas protegem da chuva e do sol, mas conectam palácios, lojas e cafés, tornando cada caminhada uma descoberta.

