Guia de Torino: o que fazer na cidade italiana além do óbvio
Conhecida pela indústria automotiva e pelo Santo Sudário, a cidade de Turim esconde tesouros culturais e gastronômicos que valem a sua visita
compartilheSIGA
Frequentemente lembrada como o berço da Fiat ou a guardiã do Santo Sudário, Torino, na Itália, oferece uma experiência que vai muito além dos seus clichês mais famosos. A primeira capital do país unificado é um centro de elegância, com praças majestosas, cafés históricos e uma vibrante cena cultural que surpreende quem decide explorar suas ruas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Longe de ser apenas um polo industrial, a cidade exibe um patrimônio riquíssimo. Um ponto de partida essencial é o Museu Egípcio, considerado o segundo mais importante do mundo no tema, atrás apenas do museu do Cairo. Sua coleção impressionante transporta os visitantes diretamente para as margens do rio Nilo.
Leia Mais
Onde comemorar o aniversário de 471 anos da cidade de SP sem sair de BH
Outro marco impossível de ignorar é a Mole Antonelliana. A estrutura icônica, que domina o horizonte de Torino, abriga o Museu Nacional do Cinema. Subir em seu elevador panorâmico proporciona uma vista de 360 graus da cidade, com os Alpes servindo de moldura em dias claros.
Onde a gastronomia é protagonista
A alma de Torino também se revela à mesa. Famosa por sua tradição do aperitivo, a cidade oferece um ritual social no fim da tarde onde se paga por uma bebida e se tem acesso a um buffet generoso. É uma tradição local imperdível para vivenciar o cotidiano dos torinenses.
A região é o berço do chocolate gianduia, conhecido na forma do tradicional gianduiotto, uma mistura de avelãs e cacau que mais tarde inspirou a criação da Nutella. Prove também o “bicerin”, uma bebida quente tradicional que combina café, chocolate e creme de leite, servida em cafeterias charmosas que parecem ter parado no tempo.
Para o jantar, explore o Quadrilatero Romano, um bairro de ruas estreitas e atmosfera vibrante. A área concentra dezenas de restaurantes e bares que servem desde pratos típicos da culinária piemontesa até opções mais modernas, consolidando a fama da cidade como um destino gastronômico de peso.
A visita se completa com um passeio sem pressa sob os “portici”, os mais de 18 quilômetros de arcos cobertos que margeiam as principais vias. Eles não apenas protegem da chuva e do sol, mas conectam palácios, lojas e cafés, tornando cada caminhada uma descoberta.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.