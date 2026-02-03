Como declarar Bitcoin e outras criptos no Imposto de Renda 2026?
A valorização do Bitcoin frente ao dólar exige atenção na hora de declarar; veja o passo a passo para informar seus ativos à Receita e evitar a malha fina
A valorização expressiva do Bitcoin frente ao dólar acende um alerta para investidores na hora de preencher a declaração do Imposto de Renda 2026. Quem possuía mais de R$ 5 mil em criptoativos em 31 de dezembro de 2025 precisa informar os saldos à Receita Federal para evitar problemas com a malha fina. O processo é mais simples do que parece, mas exige atenção aos detalhes.
A obrigatoriedade vale para o custo de aquisição dos ativos. Isso significa que, se você comprou R$ 5.001 em Bitcoin, mesmo que o valor de mercado tenha caído depois, a declaração é necessária. A regra se aplica a todos os tipos de criptoativos, incluindo altcoins como Ethereum (ETH), stablecoins e até mesmo NFTs (Tokens Não Fungíveis).
Atenção: As regras de tributação de criptoativos estão em processo de mudança. Uma Medida Provisória (MP 1.303/25) em discussão no Congresso pode alterar significativamente as normas a partir de janeiro de 2026, incluindo a possível extinção da isenção para vendas de até R$ 35 mil e mudanças nas alíquotas de imposto. É fundamental acompanhar as atualizações da legislação.
Como declarar seus criptoativos
A declaração deve ser feita na ficha de “Bens e Direitos” do programa da Receita Federal. O processo é detalhado e segue um caminho específico para garantir que as informações sejam registradas corretamente. A escolha do código correto é o primeiro passo fundamental.
Código 01: Criptoativo Bitcoin (BTC).
Código 02: Outros criptoativos, do tipo altcoin, como Ether (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) e Litecoin (LTC).
Código 03: Criptoativos do tipo stablecoin, como Tether (USDT), USD Coin (USDC), Brazilian Digital Token (BRZ) e Binance USD (BUSD).
Código 10: NFTs (Tokens Não Fungíveis).
Código 99: Outros criptoativos não incluídos nos códigos anteriores.
No campo “Discriminação”, informe a quantidade de criptomoedas, o tipo, o nome da empresa onde estão custodiados (exchange) e seu CNPJ. Caso os ativos estejam em uma carteira digital própria (hardware wallet), informe essa condição.
Nos campos “Situação em 31/12/2024” e “Situação em 31/12/2025”, você deve inserir o valor de aquisição dos ativos, e não o valor de mercado atual. O saldo em 2024 deve ser repetido se não houve novas compras. Se você comprou os ativos em dólar, converta o valor para reais usando a cotação do dia da compra.
Vale ressaltar que a Receita Federal criou a Declaração de Criptoativos (DeCripto), que tem previsão para entrar em vigor em julho de 2026, alterando a forma como as operações deverão ser reportadas.
Vendeu criptomoedas? Atenção ao lucro
Quem vendeu criptoativos também precisa estar atento. Até 31 de dezembro de 2025, vendas de criptomoedas de até R$ 35 mil por mês são isentas de imposto sobre o ganho de capital. Contudo, essa regra pode mudar a partir de 2026, pois a Medida Provisória 1.303/25 propõe a extinção dessa isenção. Se o total vendido em um único mês ultrapassar R$ 35 mil, considerando as regras vigentes em 2025, o lucro obtido na operação é tributado.
As alíquotas atuais são progressivas, começando em 15% sobre o ganho de capital. No entanto, a MP 1.303/25 propõe uma alíquota fixa de 17,5% a partir de 2026. O imposto deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte à venda, por meio de um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), gerado pelo programa Ganhos de Capital (GCAP) da Receita Federal.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.