Todo Mundo no Rio 2026: o que se sabe sobre o show gratuito em Copacabana?

O projeto "Todo Mundo no Rio" se consolida como um dos maiores eventos do calendário cultural da cidade, e as especulações para a edição de 2026 já agitam o público. Após o show histórico de Madonna, que reuniu 1,6 milhão de pessoas em 2024, e com a confirmação de Lady Gaga para 2025, o nome de Justin Bieber ganha força para ser a atração principal do próximo megaevento gratuito na Praia de Copacabana.

De onde surgiu o rumor?

A principal fonte do boato foi uma conversa informal do prefeito Eduardo Paes, que teria mencionado o nome do cantor canadense. O comentário, somado à longa ausência de Bieber dos palcos brasileiros, alimentou a expectativa dos fãs por um reencontro. No entanto, é crucial destacar que se trata de uma especulação. Outros grandes nomes como Shakira, Adele, U2 e Paul McCartney também são cotados para o evento.

Data, local e formato corretos

Diferente do que circulou inicialmente, o show está previsto para acontecer em maio de 2026, na icônica Praia de Copacabana. É importante esclarecer que o "Todo Mundo no Rio" não é um festival com múltiplos palcos e venda de ingressos, como o Rock in Rio. Trata-se de um megashow totalmente gratuito, com um único artista principal, projetado para atrair milhões de pessoas e impulsionar o turismo na cidade durante a baixa temporada.

O que esperar dos próximos passos?

A organização do evento, a cargo da produtora Bônus Track em parceria com a Prefeitura do Rio, ainda não fez nenhum anúncio oficial. A expectativa é que a confirmação da atração de 2026 ocorra até o final de fevereiro do mesmo ano. Enquanto isso, o público segue na torcida e especulando nas redes sociais, aguardando a confirmação de qual estrela da música mundial comandará a festa nas areias de Copacabana.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.