Imposto de Renda 2026: 7 erros comuns que podem te levar à malha fina

Embora o prazo oficial ainda não tenha sido divulgado pela Receita Federal, a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 deve seguir o padrão dos últimos anos, ocorrendo entre março e maio. Por isso, a atenção dos contribuintes já se volta para o preenchimento correto das informações. Cair na malha fina da Receita Federal geralmente acontece por descuidos simples e erros que poderiam ser evitados com uma revisão cuidadosa dos dados antes do envio.

Conhecer as falhas mais comuns é o primeiro passo para garantir uma declaração tranquila e livre de pendências. A omissão de rendimentos e o cadastro incorreto de dependentes lideram a lista de motivos que levam os brasileiros a terem que prestar contas ao Fisco. Abaixo, detalhamos os principais pontos de atenção.

Leia Mais

Os 7 erros mais comuns na declaração

1. Omitir rendimentos: este é um dos erros mais frequentes. É fundamental declarar todas as fontes de renda, como salários, aluguéis, pensões, trabalhos como autônomo e até mesmo valores recebidos de um emprego anterior no mesmo ano. A Receita Federal cruza os dados informados por você com os de empresas e instituições financeiras.

2. Informar dependentes de forma errada: incluir um dependente que já possui renda própria e não declarar esses ganhos é um erro grave. Além disso, é preciso verificar se a pessoa ainda se enquadra nas regras para ser seu dependente, como os limites de idade para filhos, por exemplo.

3. Digitar valores incorretos: um simples erro de digitação, como trocar uma vírgula por um ponto ou adicionar um zero a mais, pode gerar uma grande inconsistência na sua declaração. Revise todos os valores de rendimentos, deduções e bens antes de transmitir os dados.

4. Deixar de declarar aluguéis: se você recebe aluguel de um imóvel, esse valor é um rendimento tributável e precisa ser informado. Da mesma forma, quem paga aluguel a uma pessoa física deve declarar os pagamentos, pois a Receita cruza as informações de locador e locatário.

5. Não informar a venda de bens: a venda de um carro ou de um imóvel, por exemplo, deve ser registrada na declaração. Mesmo que a transação seja isenta de imposto sobre o ganho de capital, a operação precisa constar no documento para justificar a variação do seu patrimônio.

6. Lançar despesas médicas indevidas: só podem ser deduzidas despesas com saúde que estejam na lista da Receita, como consultas, exames, planos de saúde e internações. É obrigatório ter os comprovantes, pois os dados são cruzados com as declarações de médicos, clínicas e hospitais.

7. Declarar saldos bancários errados: os saldos de todas as suas contas correntes, poupanças e investimentos em 31 de dezembro do ano anterior devem ser informados com precisão. Os bancos enviam esses mesmos dados diretamente para a Receita Federal, e qualquer divergência acende um alerta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.