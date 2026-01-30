Como usar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026?

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025, é a forma mais rápida e segura para milhões de brasileiros acertarem as contas com o Fisco. Disponibilizado pela Receita Federal, o modelo já importa automaticamente diversas informações, como rendimentos, despesas médicas e dados de imóveis, reduzindo o risco de erros e o tempo gasto no preenchimento.

Essa facilidade utiliza dados que outras fontes, como empresas, bancos e hospitais, já enviaram à Receita. O resultado é um rascunho avançado da sua declaração, que precisa apenas de conferência e eventuais complementos. Além de agilizar, o uso do modelo pré-preenchido dá prioridade na fila de restituição. O prazo de entrega da declaração costuma ser entre março e maio, e o calendário oficial de 2026 será publicado pela Receita Federal no início do ano.

Quem pode usar a declaração pré-preenchida?

Para ter acesso a essa funcionalidade, o contribuinte precisa ter uma conta no portal do governo federal, o Gov.br, com nível de segurança prata ou ouro. Esses níveis são obtidos por meio de validações extras, como reconhecimento facial pelo aplicativo ou login com dados de um banco credenciado.

A medida garante que apenas o titular das informações possa visualizar e utilizar os dados sensíveis carregados pela Receita Federal. Contribuintes com contas de nível bronze não conseguem acessar o modelo pré-preenchido.

Passo a passo para acessar e usar

O processo para iniciar a declaração com os dados já carregados é simples e pode ser feito tanto no computador quanto em dispositivos móveis. Siga estas etapas:

Baixe e instale o programa oficial do Imposto de Renda 2026 ou acesse a plataforma “Meu Imposto de Renda” no site da Receita. Na tela de abertura, clique em "Entrar com gov.br" e faça o login com seu CPF e senha da conta nível prata ou ouro. Após a autenticação, selecione a opção "Iniciar Declaração a partir da Pré-Preenchida". O sistema carregará automaticamente as informações disponíveis em seu nome.

Com os dados na tela, seu trabalho é conferir tudo com atenção. Verifique se os salários, aluguéis e despesas declaradas por terceiros estão corretos, comparando com seus informes de rendimentos e recibos.

Caso encontre alguma divergência, basta editar o campo diretamente no programa. Este também é o momento de incluir informações que não foram importadas, como rendimentos de dependentes, pensão alimentícia ou a compra e venda de bens. Após a conferência e os ajustes, basta enviar a declaração.

