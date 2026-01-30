Assine
Brasil

Como marcar consultas e exames no SUS pelo celular; veja o passo a passo

Muitos não sabem, mas é possível agilizar o atendimento na rede pública usando aplicativos oficiais; aprenda a usar a tecnologia a seu favor na saúde

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
30/01/2026 15:15

O aplicativo Meu SUS Digital facilita o agendamento de consultas e exames, agilizando o acesso aos serviços de saúde pública. crédito: Divulgação/ MS/ Gov.br

Marcar consultas e exames no Sistema Único de Saúde (SUS) pelo celular já é uma realidade para milhões de brasileiros, mas é fundamental saber que a disponibilidade do serviço depende da adesão de cada município ao sistema nacional. Quando habilitada, a funcionalidade ajuda a diminuir o tempo de espera e a evitar filas nos postos de saúde.

A principal ferramenta para acessar esse serviço é o Conecte SUS, a plataforma oficial do Ministério da Saúde. Ela pode ser acessada tanto pelo site (conectesus.saude.gov.br) quanto pelo aplicativo, disponível para celulares Android e iOS. O sistema centraliza o histórico de saúde do paciente e, nas cidades integradas, permite o agendamento de atendimentos de forma totalmente online.

Como agendar consultas pelo Conecte SUS

O processo para marcar um atendimento pela plataforma é simples e intuitivo. O primeiro passo é ter uma conta no portal Gov.br, a mesma utilizada para acessar diversos serviços do governo federal. Com o login em mãos, basta seguir as etapas abaixo.

Primeiramente, acesse o serviço baixando o aplicativo “Conecte SUS” na loja oficial do seu smartphone ou entrando no site. Após a instalação, se for o caso, abra a plataforma e faça o login com seu CPF e a senha da conta Gov.br. Na tela inicial, procure pela seção de agendamentos. A nomenclatura pode variar, mas geralmente fica em uma área de acesso rápido.

Dentro da área de agendamento, o sistema permitirá que você escolha o tipo de atendimento, como uma consulta com um clínico geral ou um especialista, e verifique as datas e horários disponíveis na sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. Após selecionar a melhor opção, basta confirmar a marcação. O compromisso ficará registrado na sua conta.

E se minha cidade não estiver integrada?

É importante saber que a função de agendamento online não está disponível em todos os municípios do país. A adesão ao sistema depende da gestão local de saúde. Caso a opção não apareça na sua plataforma, significa que sua cidade ainda não integrou os serviços de marcação ao Conecte SUS.

Nesse caso, a alternativa é verificar diretamente com a secretaria de saúde do seu município. Muitas prefeituras desenvolveram seus próprios aplicativos ou portais online para o agendamento de consultas. Uma busca rápida no site oficial da prefeitura local pode indicar o caminho correto para utilizar o serviço digitalmente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

