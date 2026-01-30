Abono salarial 2026: Guia para consultar seu PIS/PASEP pelo CPF

Trabalhadores de todo o Brasil já buscam informações sobre o abono salarial PIS/PASEP de 2026. O benefício, referente ao ano-base 2024, pode ser consultado de forma simples e direta, utilizando apenas o número do CPF. Essa facilidade permite verificar o direito ao valor e a data de recebimento sem sair de casa, diretamente pelo celular ou computador.

A unificação dos sistemas do governo tornou o CPF a chave de acesso para diversos serviços. Com isso, a antiga necessidade de ter o número do PIS em mãos para consultar o abono foi eliminada. A principal ferramenta para essa verificação é o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que concentra todas as informações sobre a vida profissional do cidadão.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o benefício em 2026, é preciso atender a alguns critérios definidos pelo governo. As regras visam contemplar trabalhadores de baixa renda que atuaram com carteira assinada. Confira os requisitos:

estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;

ter recebido remuneração mensal média de até R$ 2.765,93 em 2024 (ano-base);

ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Importante: a partir de 2026, o critério de renda passou por mudanças estabelecidas por emenda constitucional, com valor fixo que será corrigido pelo INPC, em vez de seguir os dois salários mínimos.

Como consultar o PIS/PASEP pelo CPF

A consulta estará disponível a partir de 5 de fevereiro de 2026. A verificação do direito ao abono salarial pode ser feita em poucos minutos. A plataforma mais utilizada é o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Siga o passo a passo para realizar a consulta:

baixe o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, disponível para Android e iOS; acesse o sistema com sua conta Gov.br. Se não tiver uma, será preciso criar o cadastro usando seu CPF; na tela principal, procure pela aba “Benefícios” e selecione a opção “Abono Salarial”; o sistema mostrará se você está habilitado para receber o benefício em 2026, além do valor e da data prevista para o pagamento.

O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base 2024. Quem trabalhou o ano todo recebe o equivalente a um salário mínimo vigente em 2026. Para quem atuou por menos tempo, o cálculo é feito na proporção de 1/12 do salário mínimo por mês de serviço.

Os valores ficam disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026, último dia útil do calendário bancário.

O calendário oficial foi aprovado pelo Codefat em dezembro de 2025. Os pagamentos ocorrem sempre no dia 15 de cada mês, de fevereiro a agosto de 2026, organizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador (PIS) ou número final de inscrição (PASEP para servidores públicos).

