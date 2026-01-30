Carreira na Petrobras: salários, benefícios e como é trabalhar lá
O concurso atrai milhares, mas como é o dia a dia na estatal? Conheça os planos de carreira, os salários iniciais e os principais benefícios oferecidos
compartilheSIGA
Com a confirmação de novo concurso no cronograma da Cesgranrio para 2026, a carreira na Petrobras volta a ser o centro das atenções de milhares de profissionais. Além da estabilidade de uma empresa de economia mista, o que realmente atrai tantos candidatos é a combinação de salários competitivos, um pacote de benefícios robusto e um plano de carreira estruturado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Trabalhar na estatal significa fazer parte de uma das maiores empresas de energia do mundo, com operações que vão da exploração de petróleo em alto-mar a complexos processos em refinarias. O ambiente é conhecido por ser desafiador e exigir alta qualificação técnica, mas também por oferecer oportunidades de desenvolvimento contínuo.
Leia Mais
Petróleo na foz do Amazonas vai criar disputa comercial entre Macapá e Belé
Transição energética justa é destaque em campanha publicitária da Petrobras
Concursos em Minas: temporada dos sonhos para os concurseiros
Quanto ganha um funcionário da Petrobras?
Os salários são um dos principais atrativos. Para cargos de nível técnico médio, o salário inicial geralmente fica em torno de R$ 5.878,82. Essa remuneração já inclui adicionais, como os de periculosidade, dependendo da função exercida e do local de trabalho.
Já para os cargos de nível superior, como engenheiros, geólogos e administradores, o salário inicial fica em torno de R$ 14.386,26. É importante lembrar que esses valores são o ponto de partida e podem variar significativamente dependendo do regime de trabalho, já que profissionais embarcados recebem adicionais substanciais. Com a progressão na carreira e a participação nos lucros, a remuneração total pode aumentar significativamente ao longo dos anos.
Além do salário: os principais benefícios
Plano de saúde: cobertura médica, hospitalar, odontológica e psicológica, com participação da empresa nos custos.
Previdência complementar: um plano de aposentadoria opcional (Petros) que complementa o benefício do INSS.
Participação nos Lucros e Resultados (PLR): um valor pago anualmente aos funcionários, atrelado ao desempenho da companhia, com uma parcela mínima garantida que em 2025 foi de aproximadamente R$ 52.000.
Auxílios educacionais: programas de incentivo para filhos de empregados, do ensino infantil ao superior, em algumas localidades.
Vale-refeição e alimentação: valores creditados mensalmente para cobrir despesas com alimentação.
Como funciona o plano de carreira?
A progressão na carreira dentro da Petrobras não é automática. O sistema combina tempo de serviço com avaliações de desempenho periódicas. Os funcionários são incentivados a participar de treinamentos e a buscar novas certificações para acelerar seu crescimento profissional.
A estrutura da empresa permite mobilidade interna, dando aos profissionais a chance de atuarem em diferentes áreas e projetos. Essa dinâmica possibilita um aprendizado constante e o desenvolvimento de uma visão mais ampla sobre o setor de energia, tornando a trajetória na estatal uma experiência enriquecedora e diversificada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.