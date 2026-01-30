Carreira na Petrobras: salários, benefícios e como é trabalhar lá

Com a confirmação de novo concurso no cronograma da Cesgranrio para 2026, a carreira na Petrobras volta a ser o centro das atenções de milhares de profissionais. Além da estabilidade de uma empresa de economia mista, o que realmente atrai tantos candidatos é a combinação de salários competitivos, um pacote de benefícios robusto e um plano de carreira estruturado.

Trabalhar na estatal significa fazer parte de uma das maiores empresas de energia do mundo, com operações que vão da exploração de petróleo em alto-mar a complexos processos em refinarias. O ambiente é conhecido por ser desafiador e exigir alta qualificação técnica, mas também por oferecer oportunidades de desenvolvimento contínuo.

Quanto ganha um funcionário da Petrobras?

Os salários são um dos principais atrativos. Para cargos de nível técnico médio, o salário inicial geralmente fica em torno de R$ 5.878,82. Essa remuneração já inclui adicionais, como os de periculosidade, dependendo da função exercida e do local de trabalho.

Já para os cargos de nível superior, como engenheiros, geólogos e administradores, o salário inicial fica em torno de R$ 14.386,26. É importante lembrar que esses valores são o ponto de partida e podem variar significativamente dependendo do regime de trabalho, já que profissionais embarcados recebem adicionais substanciais. Com a progressão na carreira e a participação nos lucros, a remuneração total pode aumentar significativamente ao longo dos anos.

Além do salário: os principais benefícios

Plano de saúde: cobertura médica, hospitalar, odontológica e psicológica, com participação da empresa nos custos.

Previdência complementar: um plano de aposentadoria opcional (Petros) que complementa o benefício do INSS.

Participação nos Lucros e Resultados (PLR): um valor pago anualmente aos funcionários, atrelado ao desempenho da companhia, com uma parcela mínima garantida que em 2025 foi de aproximadamente R$ 52.000.

Auxílios educacionais: programas de incentivo para filhos de empregados, do ensino infantil ao superior, em algumas localidades.

Vale-refeição e alimentação: valores creditados mensalmente para cobrir despesas com alimentação.

Como funciona o plano de carreira?

A progressão na carreira dentro da Petrobras não é automática. O sistema combina tempo de serviço com avaliações de desempenho periódicas. Os funcionários são incentivados a participar de treinamentos e a buscar novas certificações para acelerar seu crescimento profissional.

A estrutura da empresa permite mobilidade interna, dando aos profissionais a chance de atuarem em diferentes áreas e projetos. Essa dinâmica possibilita um aprendizado constante e o desenvolvimento de uma visão mais ampla sobre o setor de energia, tornando a trajetória na estatal uma experiência enriquecedora e diversificada.

