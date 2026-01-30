Como o IGPM impacta o custo de reformar e decorar sua casa

Se você está planejando uma reforma ou mesmo uma pequena mudança na decoração de casa, saiba que o Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM), divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pode influenciar diretamente o valor final do seu projeto. Embora seja mais conhecido como o "índice do aluguel", seu impacto vai muito além dos contratos de locação.

A ligação entre o IGPM e o custo da sua obra está na forma como o índice é calculado. Ele é uma média de outros três indicadores, e o principal deles, com peso de 60%, é o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA). Este mede a variação dos preços no atacado, ou seja, os valores de matérias-primas e produtos antes de chegarem ao consumidor final.

Isso significa que o preço do aço, cimento, cobre, tintas e madeira, entre outros insumos essenciais para a construção civil, é refletido diretamente no IPA. Quando esses itens sobem de preço para a indústria, o IGPM tende a subir e, consequentemente, o valor repassado nas lojas de materiais de construção também aumenta.

Os outros componentes do IGPM são o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30%, e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com peso de 10%. O INCC, inclusive, monitora especificamente os custos do setor, incluindo materiais, serviços e mão de obra, reforçando essa conexão.

Como planejar sua obra para economizar

Entender essa dinâmica permite um planejamento financeiro mais estratégico para sua reforma. Acompanhar as projeções e os resultados mensais do IGPM pode ajudar a antecipar tendências de alta nos preços e a tomar decisões mais inteligentes. Confira algumas dicas práticas:

Pesquise com antecedência: não deixe para comprar os materiais na última hora. Comece a cotar os preços dos principais itens assim que decidir iniciar a obra.

Compre em volume: se você já tem a lista completa de materiais, negocie um desconto pela compra de um volume maior em uma única loja. Isso pode reduzir o custo total.

Acompanhe o calendário: se notar uma tendência de alta no IGPM e seus componentes, pode ser vantajoso adiantar a compra de alguns itens não perecíveis para "congelar" o preço.

Considere materiais alternativos: converse com seu arquiteto ou pedreiro sobre a possibilidade de usar materiais substitutos que tenham um bom custo-benefício e não sejam tão afetados pela variação de preços de commodities.

Flexibilize o cronograma: se não houver urgência, você pode esperar por um período de maior estabilidade ou queda nos preços para realizar as compras mais pesadas do seu orçamento.

