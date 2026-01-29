Dívida Ativa caduca? Saiba em quanto tempo o governo pode cobrar

Muitos contribuintes se perguntam se uma dívida com o governo, como impostos atrasados, pode simplesmente "caducar". A resposta é sim, mas o processo é mais complexo do que parece. O termo correto é prescrição, e ela acontece, em geral, após cinco anos. Esse prazo é o tempo que o poder público tem para cobrar judicialmente um débito inscrito na Dívida Ativa da União, dos estados ou dos municípios.

Para entender a prescrição, é preciso diferenciar dois prazos. O primeiro, chamado de decadência, é o período de cinco anos que o Fisco tem para identificar um tributo não pago e constituir o crédito, ou seja, formalizar a cobrança. Somente após a constituição definitiva, com a inscrição do valor na Dívida Ativa, começa a contar o segundo prazo, o da prescrição. A partir desse momento, o governo tem mais cinco anos para iniciar a cobrança judicial (execução fiscal). Se não o fizer, perde o direito de cobrar a dívida na Justiça.

Quando o prazo de 5 anos é interrompido?

Contudo, o prazo de prescrição não corre de forma contínua e pode ser reiniciado. Qualquer ação do governo para cobrar o valor ou do devedor para reconhecer a dívida interrompe a contagem. Quando isso acontece, o relógio de cinco anos volta para o zero e um novo período começa a ser contado a partir da data do evento.

Diversas situações podem interromper a prescrição e zerar a contagem do prazo. As mais comuns são:

O despacho do juiz que ordena a citação na Execução Fiscal, processo movido pela Procuradoria da Fazenda;

O protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em cartório;

Qualquer ato do devedor que reconheça o débito, como a adesão a um programa de parcelamento;

O pagamento de qualquer parte da dívida, mesmo que seja um valor pequeno.

E a prescrição intercorrente?

Além da prescrição comum, existe a prescrição intercorrente. Ela ocorre quando, mesmo após o início da execução fiscal, o processo fica paralisado por mais de cinco anos por inércia do credor (o governo). Isso acontece, por exemplo, quando a Fazenda Pública não consegue localizar o devedor ou encontrar bens para penhora e deixa de promover os atos necessários para o andamento do processo.

Essa regra geral de prescrição de cinco anos vale tanto para débitos de natureza tributária, como IPTU e ICMS, quanto para a maioria dos de natureza não tributária inscritos em Dívida Ativa, como multas ambientais. No entanto, é preciso atenção: alguns débitos não tributários, como multas de trânsito, podem ter prazos prescricionais específicos definidos por legislação própria.

É importante saber que, mesmo após a ocorrência da prescrição, a dívida não desaparece dos registros do governo. O que o Estado perde é o direito de ajuizar uma ação de execução fiscal para forçar o pagamento. Na prática, o contribuinte não pode mais ser processado judicialmente por aquele débito, mas a pendência pode, em algumas situações, continuar a gerar restrições administrativas, como dificuldades para obter certidões negativas.

