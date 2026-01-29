Assine
Além da Xiaomi: 5 celulares com ótimo custo-benefício em 2026

Procurando um bom smartphone sem gastar muito? Listamos modelos de outras marcas que se destacam pela ficha técnica e pelo preço competitivo.

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
29/01/2026 17:05

A busca pelo smartphone ideal em 2026 envolve a análise de modelos que equilibram tecnologia, desempenho e preço justo. crédito: kuaileqie RE/ Unsplash

Encontrar um celular que equilibra bom desempenho e preço justo se tornou uma tarefa mais simples em 2026. Embora a Xiaomi domine as conversas sobre custo-benefício, outras gigantes como Samsung, Motorola e Realme oferecem aparelhos que entregam uma experiência completa sem pesar no bolso. São smartphones com câmeras de qualidade, baterias duradouras e processadores que dão conta do recado no dia a dia.

Se você busca uma alternativa, vale a pena olhar com atenção para modelos que se destacam em diferentes categorias. A concorrência acirrada no segmento intermediário beneficia diretamente o consumidor, que ganha mais opções com tecnologias avançadas e valores competitivos. Listamos cinco celulares que são ótimas escolhas para quem quer ir além das marcas mais populares.

Samsung Galaxy A55

A linha Galaxy A da Samsung segue como uma referência no mercado intermediário. O Galaxy A55 se destaca pela sua excelente tela Super AMOLED, que oferece cores vibrantes e brilho intenso, ideal para consumir conteúdo. Seu conjunto de câmeras é versátil e confiável para fotos diurnas, e a política de atualizações de software da Samsung garante longevidade e segurança ao aparelho. Com design premium e proteção contra água, é uma escolha equilibrada.

Motorola Moto G84

A Motorola aposta em uma experiência de software limpa e em design para atrair o consumidor. O Moto G84 oferece uma tela pOLED de alta qualidade e um sistema Android com poucas modificações, o que agrada aos fãs de uma interface mais pura. Sua bateria de longa duração é outro ponto forte, garantindo um dia inteiro de uso sem preocupações. O acabamento em materiais diferenciados, como o vegan leather, confere um toque de sofisticação incomum para a categoria.

Realme 12 Pro

Para os amantes de fotografia que não querem gastar uma fortuna, o Realme 12 Pro surge como uma opção poderosa. Seu principal diferencial é o sensor com zoom óptico, algo raro em seu segmento de preço, permitindo capturar fotos de objetos distantes com boa qualidade. Além disso, ele entrega um desempenho sólido para tarefas do dia a dia e jogos, e sua tecnologia de carregamento rápido garante que você passe menos tempo conectado à tomada.

Infinix Note 40 Pro

A Infinix se destaca por oferecer tecnologias de ponta a preços competitivos. O Note 40 Pro é um exemplo claro, trazendo um sistema de carregamento ultrarrápido que impressiona, tanto com fio quanto sem fio. Sua tela AMOLED com bordas curvas e alta taxa de atualização proporciona uma experiência visual imersiva e fluida. É o aparelho ideal para quem valoriza design moderno e não quer esperar horas para ter a bateria cheia.

Nokia G42

Com foco em durabilidade e um ciclo de vida mais longo, a Nokia traz o G42. Construído com materiais resistentes, este smartphone foi pensado para durar. Um de seus maiores atrativos é o design focado na facilidade de reparo, permitindo que o próprio usuário troque componentes como a bateria ou a tela. Com a promessa de atualizações de segurança regulares, é a escolha certa para quem busca um aparelho confiável e com boa longevidade.

A escolha do smartphone ideal depende das suas prioridades, seja câmera, bateria, desempenho ou design. Os modelos listados provam que é possível encontrar um aparelho completo e confiável sem precisar recorrer sempre às mesmas marcas. Pesquisar e comparar as especificações é o melhor caminho para fazer um bom negócio em 2026.

Os preços e a disponibilidade dos modelos podem variar de acordo com a loja e a região. Verifique as ofertas atuais antes de realizar a compra.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

