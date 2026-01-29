Um roteiro para conhecer Melbourne, a casa do Australian Open

Melbourne vai muito além das quadras de tênis do Australian Open, onde estrelas como Aryna Sabalenka já conquistaram títulos. Conhecida como a capital cultural da Austrália, a cidade pulsa com uma energia única, oferecendo uma mistura vibrante de arte, gastronomia e paisagens surpreendentes. Para quem se inspira no torneio e sonha em conhecer o destino, a cidade é um prato cheio de atrações que cativam qualquer visitante.

O coração de Melbourne bate na Federation Square, uma praça moderna que serve como ponto de encontro e palco para eventos culturais. Dali, é fácil se perder pelas famosas laneways, as ruelas repletas de grafites coloridos, cafés charmosos e lojas independentes. A Hosier Lane é a mais icônica, transformando uma simples caminhada em uma visita a uma galeria de arte a céu aberto.

Leia Mais

O que fazer em Melbourne

Para sentir o ritmo local, uma visita ao Queen Victoria Market é indispensável. O mercado histórico, em funcionamento desde 1878, oferece de tudo um pouco: frutas frescas, queijos artesanais, iguarias locais e souvenirs. É o lugar perfeito para provar a diversidade gastronômica da cidade em um ambiente animado e autêntico.

Se a ideia é relaxar, o Royal Botanic Gardens proporciona um refúgio de tranquilidade em meio à agitação urbana. Com 38 hectares de jardins bem cuidados, lagos e uma imensa variedade de plantas, o espaço é ideal para um piquenique ou uma caminhada revigorante. A vista da cidade a partir do parque também é um bônus.

A capital do café

Nenhuma visita a Melbourne está completa sem mergulhar em sua cultura do café. A bebida é levada a sério por aqui, e a cidade é repleta de microtorrefações e baristas premiados. Explorar bairros como Fitzroy ou Carlton para descobrir seu café preferido é um programa obrigatório, parte essencial da experiência de viver como um morador local.

Para quem tem mais tempo, vale a pena explorar os arredores. Um passeio de bonde até St Kilda leva a uma praia charmosa, com um píer famoso por abrigar uma colônia de pinguins ao entardecer. Já a Great Ocean Road, uma das estradas costeiras mais bonitas do mundo, revela paisagens espetaculares e formações rochosas impressionantes, como os Doze Apóstolos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.