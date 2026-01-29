Quina, Mega ou Lotofácil: qual loteria te dá mais chance de ganhar?

Muitos brasileiros sonham em acertar os números da loteria e mudar de vida. Com sorteios como os da Quina movimentando as casas lotéricas, uma dúvida comum surge na cabeça de quem aposta: qual jogo oferece a maior chance de ganhar? Entre as mais populares, como Mega-Sena, Quina e Lotofácil, a matemática mostra uma grande diferença na probabilidade de levar o prêmio principal.

A resposta direta é que a Lotofácil se destaca como a mais acessível para quem busca o prêmio máximo. A Mega-Sena, com seus prêmios gigantescos, é estatisticamente a mais desafiadora. Entender essa diferença, junto com o custo de cada aposta, pode ajudar a definir uma estratégia na hora de preencher o volante.

Leia Mais

Chance, custo e sorteios: compare as loterias

Para visualizar melhor o cenário, é preciso comparar a probabilidade de acerto, o custo da aposta simples e a frequência dos sorteios de cada modalidade, segundo os dados da própria Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

Probabilidade: 1 chance em 3.268.760 (para 15 números).

Valor da aposta simples: R$ 3,00 (15 números).

Sorteios: de segunda-feira a sábado.

Quina

Probabilidade: 1 chance em 24.040.016 (para 5 números).

Valor da aposta simples: R$ 2,50 (5 números).

Sorteios: de segunda-feira a sábado.

Mega-Sena

Probabilidade: 1 chance em 50.063.860 (para 6 números).

Valor da aposta simples: R$ 5,00 (6 números).

Sorteios: terças, quintas e sábados.

Essa enorme diferença nas probabilidades se reflete diretamente no valor dos prêmios. A dificuldade em acertar os seis números da Mega-Sena faz com que o prêmio acumule com frequência, atingindo valores que podem mudar a vida de gerações.

Por outro lado, a maior facilidade da Lotofácil resulta em prêmios que, embora significativos, raramente alcançam as cifras da Mega-Sena. A escolha, portanto, depende do objetivo do apostador: tentar uma chance mais realista de ganhar um bom prêmio ou apostar na sorte grande em busca de uma bolada transformadora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.