Bolão da Lotofácil: como organizar um com amigos e registrar na lotérica

Apostar na Lotofácil com amigos é uma tradição que une a esperança de ganhar um prêmio milionário à diversão de dividir a torcida. Fazer um bolão aumenta as chances de vitória e torna a aposta mais acessível, mas para evitar problemas na hora de dividir o dinheiro, o ideal é registrar tudo oficialmente em uma casa lotérica. O processo é simples e garante que cada participante tenha seu próprio comprovante.

A grande vantagem do chamado Bolão Caixa é a segurança. Ao registrá-lo, o sistema da lotérica emite um recibo individual para cada cota, ou seja, para cada pessoa do grupo. Esse documento é a prova de que você participou daquela aposta específica. Em caso de premiação, cada um pode resgatar sua parte do valor de forma independente, sem precisar reunir todo o grupo novamente.

Leia Mais

Como funciona o Bolão Caixa

Organizar um bolão oficial é fácil, mas existem algumas regras que precisam ser seguidas para que a aposta seja validada. A Lotofácil tem limites específicos para a quantidade de participantes e o valor mínimo de cada aposta em grupo.

As regras principais são:

Mínimo de cotas: 2 participantes.

Máximo de cotas: 7 participantes para apostas de 15 números; 35 para apostas de 16; 40 para apostas de 17; e 50 para apostas de 18 números.

Valor mínimo: o bolão precisa ter um valor total de, no mínimo, R$ 14.

Valor da cota: cada participante deve pagar, no mínimo, R$ 4,50 por cota.

Passo a passo para registrar o bolão

Com o grupo formado e os números escolhidos, o próximo passo é ir a uma casa lotérica. Um dos participantes pode ficar responsável por levar o jogo e fazer o registro para todos. O processo é rápido e garante tranquilidade para todos os envolvidos.

Primeiro, preencha um volante da Lotofácil com os números que o grupo escolheu. No campo específico do formulário, marque a opção “Bolão”. Depois, basta informar ao atendente do caixa em quantas cotas o jogo será dividido. O sistema fará o cálculo automaticamente e imprimirá um recibo para cada um dos participantes.

Com os recibos em mãos, basta distribuí-los entre os amigos. Esse pequeno comprovante é o que garante o direito de cada um ao prêmio. Se os números forem sorteados, cada pessoa pode ir a uma agência da Caixa ou a uma lotérica, dependendo do valor, para receber sua parte, sem burocracia ou a necessidade dos outros ganhadores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.