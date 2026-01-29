Um roteiro gastronômico imperdível para quem vai a São Paulo
Da pamonha no mercado municipal ao virado à paulista; confira uma lista de pratos e lugares que você precisa conhecer na sua próxima visita à cidade
Explorar São Paulo é mergulhar em um universo de sabores que se revela a cada esquina. Para quem visita a capital paulista, a gastronomia é uma parte essencial da viagem, oferecendo desde pratos históricos que contam a trajetória de seu povo até criações que ditam tendências no país. É um roteiro que agrada a todos os paladares e bolsos, transformando qualquer caminhada em uma descoberta culinária.
A cidade pulsa com uma identidade que pode ser saboreada em seus pratos mais tradicionais. O virado à paulista, por exemplo, é mais do que uma refeição: é uma instituição. Servido tradicionalmente às segundas-feiras, combina bisteca de porco, tutu de feijão, arroz, couve refogada e ovo frito, um reflexo da cultura bandeirante.
Outra parada obrigatória é o Mercado Municipal, o famoso Mercadão. Lá, o sanduíche de mortadela atrai multidões com suas camadas generosas do embutido em um pão francês. Ao lado dele, o pastel e o bolinho de bacalhau também disputam a preferência dos visitantes, mostrando a força da culinária de mercado da cidade.
Sabores do mundo em um só lugar
A diversidade de São Paulo se reflete diretamente em sua cozinha. O bairro do Bixiga, com sua forte herança italiana, é o endereço certo para quem busca massas frescas e cantinas animadas. As ruas ganham vida com o aroma de molho de tomate e manjericão, especialmente durante a Festa de Nossa Senhora Achiropita.
Já no bairro da Liberdade, um dos maiores redutos da comunidade japonesa fora do Japão, a viagem é para o outro lado do mundo. Ali, o visitante encontra de tudo: do tradicional sushi e sashimi ao autêntico lámen, além das comidas de rua como o takoyaki, um bolinho de polvo feito na chapa.
A influência árabe também é marcante, com esfihas e quibes que se tornaram lanches populares por toda a metrópole. São Paulo acolheu e adaptou receitas de diferentes culturas, criando um cardápio único e multicultural.
Comidas de rua e lanches icônicos
A experiência gastronômica paulistana não estaria completa sem suas comidas de rua. O pastel de feira é um clássico absoluto, especialmente quando acompanhado por um copo de caldo de cana gelado. Seja de carne, queijo ou palmito, ele é um programa de fim de semana para muitas famílias.
A coxinha também reina como um dos salgados mais amados. Encontrada em padarias, bares e lanchonetes, a busca pela coxinha perfeita, com massa macia e recheio cremoso, é uma verdadeira missão para muitos paulistanos e turistas.
Finalizando o roteiro de clássicos, a pamonha é uma excelente pedida. Comum nas feiras livres, nas versões doce ou salgada, ela representa o sabor do milho e a simplicidade da cozinha do interior que encontrou seu espaço no coração da maior cidade do Brasil.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.