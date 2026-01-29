Um roteiro gastronômico imperdível para quem vai a São Paulo

Explorar São Paulo é mergulhar em um universo de sabores que se revela a cada esquina. Para quem visita a capital paulista, a gastronomia é uma parte essencial da viagem, oferecendo desde pratos históricos que contam a trajetória de seu povo até criações que ditam tendências no país. É um roteiro que agrada a todos os paladares e bolsos, transformando qualquer caminhada em uma descoberta culinária.

A cidade pulsa com uma identidade que pode ser saboreada em seus pratos mais tradicionais. O virado à paulista, por exemplo, é mais do que uma refeição: é uma instituição. Servido tradicionalmente às segundas-feiras, combina bisteca de porco, tutu de feijão, arroz, couve refogada e ovo frito, um reflexo da cultura bandeirante.

Outra parada obrigatória é o Mercado Municipal, o famoso Mercadão. Lá, o sanduíche de mortadela atrai multidões com suas camadas generosas do embutido em um pão francês. Ao lado dele, o pastel e o bolinho de bacalhau também disputam a preferência dos visitantes, mostrando a força da culinária de mercado da cidade.

Sabores do mundo em um só lugar

A diversidade de São Paulo se reflete diretamente em sua cozinha. O bairro do Bixiga, com sua forte herança italiana, é o endereço certo para quem busca massas frescas e cantinas animadas. As ruas ganham vida com o aroma de molho de tomate e manjericão, especialmente durante a Festa de Nossa Senhora Achiropita.

Já no bairro da Liberdade, um dos maiores redutos da comunidade japonesa fora do Japão, a viagem é para o outro lado do mundo. Ali, o visitante encontra de tudo: do tradicional sushi e sashimi ao autêntico lámen, além das comidas de rua como o takoyaki, um bolinho de polvo feito na chapa.

A influência árabe também é marcante, com esfihas e quibes que se tornaram lanches populares por toda a metrópole. São Paulo acolheu e adaptou receitas de diferentes culturas, criando um cardápio único e multicultural.

Comidas de rua e lanches icônicos

A experiência gastronômica paulistana não estaria completa sem suas comidas de rua. O pastel de feira é um clássico absoluto, especialmente quando acompanhado por um copo de caldo de cana gelado. Seja de carne, queijo ou palmito, ele é um programa de fim de semana para muitas famílias.

A coxinha também reina como um dos salgados mais amados. Encontrada em padarias, bares e lanchonetes, a busca pela coxinha perfeita, com massa macia e recheio cremoso, é uma verdadeira missão para muitos paulistanos e turistas.

Finalizando o roteiro de clássicos, a pamonha é uma excelente pedida. Comum nas feiras livres, nas versões doce ou salgada, ela representa o sabor do milho e a simplicidade da cozinha do interior que encontrou seu espaço no coração da maior cidade do Brasil.

