Paris além do óbvio: 7 lugares secretos que você precisa conhecer

Como uma das cidades mais visitadas do mundo, Paris é uma cidade com intenso movimento, principalmente em época de grandes eventos de moda ou de competições esportivas. Para quem planeja uma visita, escapar das multidões que se concentram na Torre Eiffel e no Museu do Louvre pode parecer um desafio, mas a capital francesa esconde tesouros que poucos roteiros tradicionais revelam.

Explorar ruas, jardins e mercados menos conhecidos é a melhor forma de vivenciar a autêntica atmosfera parisiense, longe das filas e do ritmo frenético dos pontos turísticos mais famosos. Esses locais oferecem uma perspectiva diferente e mais íntima da Cidade Luz.

7 lugares para fugir do óbvio em Paris

1. Promenade Plantée (Coulée Verte)

Este parque suspenso, construído sobre uma antiga linha de trem, é um verdadeiro oásis urbano. Com 4,7 quilômetros de extensão, o caminho oferece uma perspectiva única da arquitetura local, passando por túneis e jardins elevados. A tranquilidade do lugar o torna perfeito para uma caminhada relaxante.

2. Canal Saint-Martin

Enquanto os turistas se aglomeram às margens do Sena, os parisienses preferem a atmosfera boêmia do Canal Saint-Martin. Suas eclusas, pontes de ferro e bistrôs charmosos criam um cenário ideal para um piquenique ou um passeio de barco, revelando um lado mais descolado e autêntico da vida na cidade.

3. Marché des Enfants Rouges

Localizado no coração do Marais, este é o mercado coberto mais antigo de Paris, fundado em 1615. Em vez de souvenirs, aqui você encontra barracas de comida que servem pratos de todo o mundo, da culinária marroquina à japonesa. É o local ideal para um almoço saboroso e com preço justo.

4. Rue Crémieux

Conhecida por suas fachadas coloridas em tons pastel, esta pequena rua de paralelepípedos parece uma vila no meio da cidade. Embora tenha se tornado popular entre fotógrafos, ainda é um refúgio visual. Apenas lembre-se de ser respeitoso, pois o local é residencial.

5. Parc des Buttes-Chaumont

Um dos maiores e mais originais parques de Paris, o Buttes-Chaumont é um segredo bem guardado. Com um lago, uma gruta, uma cachoeira artificial e o Templo da Sibila no topo de uma colina, oferece vistas espetaculares de Montmartre e um ambiente perfeito para fugir da agitação.

6. Musée de la Magie et des Automates

Para um programa inusitado, o Museu da Mágica e dos Autômatos é uma escolha fascinante. Escondido em uma adega do século XVI, o acervo inclui pôsteres, acessórios de ilusionismo e robôs antigos que encantam tanto crianças quanto adultos.

7. Cimetière du Père-Lachaise

Embora seja o cemitério mais famoso da cidade, muitos visitantes o deixam de fora do roteiro. Caminhar por suas alamedas arborizadas é como visitar um museu a céu aberto, com túmulos que são verdadeiras obras de arte. É a última morada de personalidades como Jim Morrison, Oscar Wilde e Édith Piaf.

