Como consultar e parcelar sua dívida ativa com o governo online

Ter um débito com o governo e não saber como resolvê-lo é uma preocupação comum para muitos brasileiros. Quando uma dívida de impostos, como o IPVA ou Imposto de Renda, ou mesmo uma multa de trânsito não é paga no prazo, ela pode ser inscrita na chamada dívida ativa. Isso significa que o governo federal, estadual ou municipal passa a cobrar o valor de forma oficial, o que pode trazer restrições ao CPF ou CNPJ.

A boa notícia é que consultar e negociar essas pendências se tornou um processo muito mais simples e pode ser feito totalmente pela internet. O principal caminho para débitos federais é o portal REGULARIZE, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A plataforma centraliza as informações e oferece opções de parcelamento que facilitam a regularização da sua situação fiscal sem sair de casa.

Como consultar sua dívida ativa online

O primeiro passo para resolver a pendência é verificar se existe algum valor em aberto no seu nome. Para dívidas com a União, o processo é feito diretamente no portal REGULARIZE. Você precisará de uma conta no portal Gov.br para acessar o sistema com segurança.

Se a dívida for de âmbito estadual, como o IPVA, ou municipal, como o IPTU, a consulta deve ser realizada nos sites da Secretaria da Fazenda do seu estado ou da prefeitura da sua cidade. Geralmente, as páginas possuem uma seção específica para “dívida ativa” ou “consulta de débitos”.

Passo a passo para parcelar o débito

Acesse o site do REGULARIZE e clique em “Acessar o REGULARIZE” para fazer login com sua conta Gov.br. Dentro da plataforma, procure pela opção “Consultar Dívida Ativa” para visualizar os detalhes dos seus débitos. Selecione a dívida que deseja negociar e clique em “Negociar Dívida”. O sistema apresentará as modalidades de parcelamento disponíveis para o seu perfil. Escolha a melhor opção, simule as parcelas e confirme a adesão ao acordo. Após a confirmação, basta emitir a primeira guia de pagamento (DARF) e efetuar o pagamento para que o acordo seja validado.

Manter o pagamento das parcelas em dia é fundamental para não perder os benefícios do acordo e evitar que a dívida seja cobrada judicialmente. Regularizar a situação impede o bloqueio de bens, a dificuldade de obter crédito e garante a emissão da Certidão Negativa de Débitos, documento essencial para muitas atividades, como vender um imóvel ou participar de licitações.

