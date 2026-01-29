Vírus Nipah na Índia: o que é, sintomas e qual o risco para o Brasil

Um novo surto do vírus Nipah no estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia, acendeu um alerta global em janeiro de 2026, com cinco casos confirmados, incluindo profissionais de saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) monitora a situação de perto devido à alta taxa de letalidade da doença, que pode variar entre 40% e 75%, e ao fato de que entre 100 e 190 pessoas estão sob observação por possível contato com os infectados.

O vírus Nipah (NiV) é considerado uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida de animais para humanos. Seus hospedeiros naturais são os morcegos-frugívoros, também conhecidos como raposas-voadoras. A infecção ocorre principalmente pelo contato direto com esses animais ou seus fluidos, como saliva e urina.

Além dos morcegos, outros animais, como porcos, podem atuar como hospedeiros intermediários. O surto que levou à descoberta do vírus ocorreu na Malásia em 1998, ligado a suínos infectados. Este é o primeiro surto registrado em Bengala Ocidental em cerca de 19 anos; desde 2018, os casos na Índia vinham se concentrando no estado de Kerala, que enfrentou um episódio menor em julho de 2025 com três infecções e duas mortes.

Como ocorre a transmissão?

A disseminação do vírus Nipah pode acontecer de diferentes formas, o que aumenta a preocupação das autoridades de saúde. As principais vias de contágio incluem:

Contato direto: tocar em animais infectados, como morcegos e porcos, ou em seus fluidos corporais.

Alimentos contaminados: consumir frutas ou outros alimentos que tiveram contato com saliva ou urina de morcegos infectados. O consumo de seiva de tâmara crua é uma fonte conhecida de surtos e investiga-se que seja a origem do "caso zero" no atual episódio em Bengala Ocidental.

Pessoa para pessoa: o contato próximo com um indivíduo infectado, por meio de secreções como saliva, gotículas respiratórias ou sangue, também pode transmitir o vírus.

Quais são os principais sintomas?

Os sintomas do vírus Nipah geralmente aparecem de 4 a 14 dias após a exposição. No início, o quadro é semelhante ao de uma gripe, com febre alta, dor de cabeça, dores musculares, vômito e dor de garganta. No entanto, a doença pode evoluir rapidamente.

Em casos graves, o paciente pode desenvolver encefalite, uma inflamação aguda do cérebro. Os sinais neurológicos incluem tontura, sonolência, confusão mental e convulsões. Em 24 a 48 horas, o quadro pode progredir para o coma e, em muitos casos, levar à morte.

Qual o risco para o Brasil?

Apesar do alerta, a OMS considera o risco de disseminação internacional "baixo" até o momento. O surto está geograficamente contido na Índia, mas países asiáticos como Tailândia, Nepal e Hong Kong já ativaram protocolos de triagem em aeroportos como medida de precaução. Não há registro de casos no Brasil, mas autoridades como a Anvisa monitoram constantemente doenças com potencial pandêmico.

Não existe vacina ou tratamento específico aprovado para a infecção pelo vírus Nipah. A abordagem médica se concentra no tratamento de suporte para aliviar os sintomas graves. Em surtos anteriores e no atual, medicamentos antivirais como o Remdesivir têm sido usados de forma experimental como terapia de suporte, visando reduzir a severidade da doença e a taxa de fatalidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.