5 setores que mais abriram vagas de emprego no Brasil em 2025

O mercado de trabalho brasileiro demonstrou forte recuperação em 2025, com a criação de 1,8 milhão de vagas de emprego formal, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado positivo foi registrado em todos os cinco grandes setores da economia e em todas as 27 unidades da federação, elevando o estoque total de vínculos formais para um recorde de 49 milhões.

Conhecer as áreas que mais contrataram é um diferencial estratégico para quem planeja a carreira ou busca uma nova colocação. A seguir, confira os cinco setores que lideraram a geração de postos de trabalho no Brasil em 2025.

1. Setor de Serviços

Líder absoluto na geração de empregos, o setor de Serviços foi responsável pela criação de 961.016 vagas em 2025. A área abrange uma vasta gama de atividades, com destaque para subsetores aquecidos como Tecnologia da Informação (TI), saúde, turismo e educação. A consolidação da transformação digital e a retomada plena das atividades presenciais continuam impulsionando a demanda por profissionais qualificados.

2. Indústria

O setor industrial ocupou a segunda posição no ranking, com um saldo positivo de 305.641 vagas. O crescimento foi puxado principalmente pela fabricação de produtos alimentícios, máquinas e equipamentos. A necessidade de modernização dos processos produtivos e a retomada da demanda interna foram fatores cruciais para o bom desempenho da área.

3. Comércio

O Comércio, que engloba tanto o varejo físico quanto o eletrônico (e-commerce), ficou em terceiro lugar, gerando 218.098 novas vagas formais. A resiliência do varejo tradicional, somada à expansão contínua do comércio digital, fortaleceu o setor. As oportunidades se concentram em áreas como logística, vendas, marketing digital e atendimento ao cliente.

4. Construção Civil

Impulsionada por investimentos em infraestrutura e no mercado imobiliário, a Construção Civil criou 214.717 empregos, garantindo a quarta posição. O setor registrou um crescimento expressivo no ano, demandando uma grande quantidade de mão de obra qualificada, desde operários a engenheiros e técnicos especializados.

5. Agronegócio

Com um saldo de 101.188 vagas, o Agronegócio completou a lista dos cinco maiores geradores de emprego. O setor continua sendo um pilar da economia nacional, e a crescente adoção de tecnologia no campo (AgroTech) tem diversificado as oportunidades, que vão desde a operação de maquinário avançado até a análise de dados para otimização de safras.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.