BAFTA vs. Oscar: quais as diferenças entre os dois grandes prêmios

A temporada de premiações do cinema ganhou força com o anúncio dos indicados ao BAFTA de 2026, que trouxe um marco histórico para o Brasil com quatro nomeações, incluindo destaques para os filmes O Agente Secreto e Apocalipse nos Trópicos. O evento, promovido pela Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão e com cerimônia marcada para 22 de fevereiro, é visto como um dos principais termômetros para o Oscar, mas possui identidade e regras próprias que o tornam único.

O motivo pelo qual o prêmio britânico é considerado uma prévia importante para a cerimônia de Hollywood é simples: o corpo de votantes. Grande parte dos membros da academia britânica também vota na premiação americana. Essa sobreposição faz com que as tendências de voto e os filmes favoritos se repitam em ambos os eventos.

Além disso, a proximidade das datas das cerimônias, ambas realizadas no início do ano, faz com que as vitórias no BAFTA influenciem a percepção final dos eleitores do Oscar. Um filme que sai consagrado de Londres ganha um impulso de visibilidade e prestígio na reta final da corrida pela estatueta dourada.

Quais as principais diferenças entre BAFTA e Oscar?

Apesar das semelhanças, os dois prêmios guardam distinções fundamentais. A mais evidente está na origem e no foco. O BAFTA é o prêmio da academia britânica e, como tal, dedica categorias exclusivas para valorizar a produção local, como “Melhor Filme Britânico” e “Melhor Estreia de um Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico”.

O corpo de votantes também tem suas particularidades. Embora muitos profissionais façam parte de ambas as academias, o eleitorado do BAFTA tem uma representação europeia e britânica mais forte. Isso pode favorecer produções do continente ou com uma sensibilidade cultural diferente da americana.

As regras de elegibilidade dos filmes também variam. Para concorrer ao Oscar, um filme precisa ter sido exibido em cinemas de Los Angeles por um período determinado. O BAFTA possui critérios próprios, mais focados no circuito de exibição do Reino Unido, o que pode incluir obras que não tiveram o mesmo alcance nos Estados Unidos.

Essa combinação de fatores explica por que, apesar de muitas vezes os vencedores serem os mesmos, o BAFTA pode surpreender. Filmes e atores britânicos frequentemente recebem mais reconhecimento em casa do que na premiação americana. Ainda assim, uma vitória na cerimônia em Londres aumenta significativamente as chances de um filme ou artista levar a estatueta dourada em Los Angeles.

