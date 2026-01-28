5 viagens de luxo para fazer no Brasil com o prêmio da Mega-Sena

Ganhar um prêmio milionário na Mega-Sena transforma a vida, e um dos primeiros sonhos a se realizar é o de viajar sem limites. Com uma bolada como a do próximo concurso 2966, que atraiu milhões de apostadores, o mapa do Brasil se abre para experiências de luxo que parecem saídas de um filme. De selvas a ilhas paradisíacas, o país oferece roteiros exclusivos.

Para quem busca inspiração, selecionamos cinco destinos onde o dinheiro compra privacidade, conforto e memórias inesquecíveis, transformando a fantasia em realidade.

Leia Mais

Viagens exclusivas pelo Brasil

1. Imersão na Amazônia

Imagine acordar em um bangalô sobre palafitas com vista para o Rio Negro no Anavilhanas Jungle Lodge, um dos hotéis de selva mais sofisticados do país. Esse tipo de resort exclusivo combina conforto de cinco estrelas com imersão total na natureza. Os pacotes incluem passeios em barcos privativos, focagem noturna de jacarés e visitas a comunidades ribeirinhas, tudo com a privacidade e o serviço personalizado que um prêmio milionário pode proporcionar.

2. Ilha privativa em Angra dos Reis

Na Costa Verde do Rio de Janeiro, o ápice do luxo é alugar uma ilha inteira apenas para você e seus convidados. Propriedades como a Ilha do Japão oferecem estrutura completa com heliponto, praias particulares, chef de cozinha e equipe à disposição. A experiência permite desfrutar de passeios de iate pelas águas cristalinas da região, com paradas para mergulho e almoços a bordo, garantindo exclusividade e isolamento total.

3. Exclusividade em Fernando de Noronha

O arquipélago já é um destino cobiçado, mas para um novo milionário, a experiência é elevada a outro nível em pousadas como a Pousada Maravilha. Esses estabelecimentos oferecem bangalôs com piscinas de borda infinita e vista privilegiada para o Morro do Pico. Além do acesso facilitado às praias mais bonitas do Brasil, os serviços incluem jantares personalizados, passeios de barco privados e mergulhos com instrutores exclusivos.

4. Safári de luxo no Pantanal

Para uma aventura sofisticada, troque as praias pela maior planície alagada do planeta. Em refúgios como o Caiman Pantanal, a experiência é similar aos safáris africanos. Guias especializados levam os hóspedes em veículos 4x4 adaptados para observar onças-pintadas, jacarés e tuiuiús em seu habitat natural. O dia termina com jantares requintados em meio à natureza selvagem.

5. Paraíso particular na Península de Maraú

Na Bahia, a Península de Maraú é o destino ideal para quem busca tranquilidade e praias paradisíacas com piscinas naturais. Resorts como o Kiaroa Eco-Luxury Resort, na praia de Taipu de Fora, oferecem bangalôs e vilas privativas com acesso direto à areia. O luxo está na simplicidade sofisticada: gastronomia local refinada, passeios de lancha e quadriciclo por trilhas exclusivas e a sensação de ter um paraíso para chamar de seu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.