Além da Mega-Sena: conheça 5 outras loterias da Caixa e como apostar

A Mega-Sena pode ser a loteria mais famosa, mas a Caixa Econômica Federal oferece um cardápio variado de jogos com sorteios quase diários e boas chances de prêmios. Para quem busca alternativas, conhecer outras modalidades pode abrir novas oportunidades de apostar e ganhar.

Desde jogos com mais dezenas até aqueles que envolvem datas ou times de futebol, cada loteria tem uma mecânica própria. Entender como funcionam é o primeiro passo para fazer uma aposta consciente e diversificar as chances.

Lotofácil

Como o nome sugere, é considerada uma das mais fáceis de ganhar. O apostador escolhe de 15 a 20 números, entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmios quem acerta de 11 a 15 números. A aposta mínima, de 15 números, tem um custo acessível.

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sábado, o que aumenta as oportunidades de participar e conferir os resultados.

Quina

A Quina é conhecida por seus sorteios diários, de segunda-feira a sábado. Nesta modalidade, o jogador aposta de 5 a 15 números, entre os 80 disponíveis. As faixas de premiação incluem quem acerta dois (duque), três (terno), quatro (quadra) ou cinco (quina) números.

Por ter sorteios todos os dias úteis, seus prêmios costumam acumular com frequência, gerando valores atrativos para os apostadores.

Dia de Sorte

Esta é a loteria para quem gosta de apostar em datas especiais. O volante tem 31 números, que representam os dias do mês, e o apostador escolhe de 7 a 15 dezenas, além de um "Mês de Sorte". São premiadas as apostas com quatro a sete acertos, e quem acerta apenas o "Mês de Sorte" também recebe um prêmio fixo. Os sorteios ocorrem às terças, quintas e sábados.

Lotomania

A Lotomania tem uma dinâmica diferente. O apostador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis. O sistema também permite a "Aposta-Espelho", que gera um segundo jogo com os 50 números não escolhidos na aposta original, aumentando as chances.

As faixas de premiação são amplas, contemplando quem acerta de 15 a 20 números. Uma curiosidade é que a Lotomania também premia quem não acerta nenhuma dezena. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

Timemania

Ideal para os apaixonados por futebol, a Timemania permite unir as duas paixões. O jogador escolhe 10 números entre 80 e um "Time do Coração".

Ganha quem acerta de três a sete números. Se o "Time do Coração" for sorteado, o apostador também recebe um prêmio de valor fixo. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados.

