Os 5 melhores aplicativos para acompanhar a cotação do dólar hoje

Saber o valor do dólar hoje é uma necessidade para quem planeja uma viagem, faz compras em sites internacionais ou acompanha o mercado financeiro. A variação constante da moeda norte-americana pode impactar diretamente o orçamento, e ter a informação correta em tempo real ajuda a tomar as melhores decisões.

A boa notícia é que a tecnologia tornou esse acompanhamento muito mais simples e acessível. Diversos aplicativos gratuitos permitem monitorar a cotação na palma da mão, com recursos que vão de gráficos interativos a alertas personalizados. Para facilitar essa tarefa, separamos cinco ferramentas eficientes e fáceis de usar.

Aplicativos para monitorar o dólar em tempo real

Investing.com: Ideal para investidores, oferece gráficos detalhados, notícias econômicas e alertas personalizados para facilitar a compra ou venda no momento certo. Além da cotação, possui um calendário de eventos que podem influenciar a moeda. Disponível para iOS, Android e web.

Yahoo Finanças: Uma ferramenta robusta para quem deseja um panorama mais amplo do mercado. Além de acompanhar o dólar em tempo real, permite criar uma lista de ativos para monitorar ações e outras moedas. Sua interface é integrada com as principais notícias do setor financeiro. Disponível para iOS, Android e web.

XE Currency: Perfeito para viajantes, é um dos conversores mais populares do mundo pela simplicidade e precisão. Permite converter o dólar para mais de 180 moedas e funciona até mesmo offline, usando a última cotação registrada. Disponível para iOS, Android e web.

Buscador do Google: A forma mais rápida de consultar a cotação sem precisar instalar nada. Basta digitar “dólar hoje” no seu navegador para ver o valor atualizado em um gráfico interativo. É a melhor opção para uma verificação imediata e pontual.

OANDA Currency Converter: Conhecido pela precisão, utiliza taxas de câmbio comerciais e interbancárias, fornecendo um dado mais próximo do mercado real. É indicado para quem precisa de informações confiáveis para transações financeiras. Disponível para iOS e Android.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.