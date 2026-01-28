Além das cartas: 5 serviços surpreendentes que os Correios oferecem

Enquanto o futuro dos Correios é frequentemente discutido, muitos brasileiros ainda associam a estatal apenas ao envio de cartas e encomendas. No entanto, as agências espalhadas pelo país funcionam como verdadeiros centros de serviços que vão muito além da postagem, oferecendo desde a emissão de documentos até produtos financeiros e de telefonia.

Essas facilidades, muitas vezes desconhecidas, transformam as unidades dos Correios em pontos de apoio para a cidadania. Para quem busca praticidade ou não possui fácil acesso a serviços digitais, conhecer essas opções pode economizar tempo e resolver diversas pendências em um único lugar.

Conheça 5 serviços dos Correios que vão além das encomendas

Emissão e regularização de CPF: Precisa tirar a primeira via do CPF ou resolver alguma pendência cadastral? As agências realizam o serviço em parceria com a Receita Federal. O atendimento é presencial e o número do documento é gerado na hora, facilitando a vida de quem prefere resolver pessoalmente.

Certificado Digital: Empresas e pessoas físicas que precisam de uma identidade eletrônica para assinar documentos e realizar transações online com segurança jurídica podem emitir o Certificado Digital nos Correios. A estatal atua como uma Autoridade de Registro, validando os documentos para a emissão do e-CNPJ e do e-CPF.

Correios Celular: Em uma incursão pelo setor de telecomunicações, a estatal oferece planos de telefonia móvel pré-pagos. Operando como uma operadora móvel virtual (MVNO), o Correios Celular utiliza a infraestrutura de grandes parceiros para garantir cobertura nacional, com pacotes de dados, ligações e benefícios como o uso de aplicativos sem descontar da franquia.

Consórcios: De forma surpreendente, os Correios também atuam como correspondentes na venda de planos de consórcio para imóveis, carros e serviços. A modalidade é oferecida por meio de parcerias e amplia o portfólio da empresa para o setor de planejamento financeiro, oferecendo uma alternativa de crédito.

Achados e Perdidos: Perdeu um documento? Ele pode estar nos Correios. A empresa centraliza itens perdidos e encontrados em todo o Brasil. A consulta ao banco de dados é gratuita e pode ser feita pela internet. Caso o item seja localizado, a retirada ocorre em uma agência, mediante pagamento de uma pequena taxa.

