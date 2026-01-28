Bolão entre amigos deu prêmio? Guia para não ter problemas na hora

Ganhar na loteria é um sonho, mas quando a aposta é feita em grupo, a alegria pode rapidamente se transformar em um grande problema. Para evitar que a comemoração de um prêmio da Quina ou de outra modalidade termine em briga, a melhor solução é organizar o bolão da maneira correta antes mesmo do sorteio. A formalização garante que todos os participantes recebam sua parte do dinheiro sem discussões.

A forma mais segura de organizar uma aposta em grupo é utilizando o Bolão Caixa, um serviço oficial oferecido pela Caixa Econômica Federal, disponível tanto em casas lotéricas quanto nos canais digitais (site e aplicativo Loterias Caixa). Ao optar por essa modalidade, o sistema gera um recibo de cota para cada participante. Com esse documento em mãos, cada um pode resgatar sua parte do prêmio de forma individual e segura, caso os números sejam sorteados.

Essa opção está disponível para jogos como a Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dupla Sena e outros. O valor mínimo do bolão e o número de cotas permitidas variam de acordo com a loteria. Na Mega-Sena, por exemplo, o valor mínimo é de R$ 18 por bolão, com cotas a partir de R$ 7, podendo ter de 2 a 100 participantes. É importante notar que as lotéricas podem cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

E se o bolão for informal?

Muitos grupos de amigos ou colegas de trabalho preferem organizar seus próprios bolões. Nesse caso, a documentação é fundamental para garantir a segurança de todos. A ausência de um registro claro é a principal causa de conflitos na hora de dividir o prêmio. A palavra combinada pode não ser suficiente quando há uma grande quantia de dinheiro envolvida.

Para organizar um bolão informal de forma segura, siga alguns passos simples. O primeiro é criar um documento, que pode ser até mesmo uma mensagem em um grupo de WhatsApp, contendo as seguintes informações:

O nome completo e o CPF de todos os participantes.

A quantidade de cotas que cada pessoa comprou e o valor pago.

Uma foto clara do bilhete com os números que serão apostados.

A data e o concurso da loteria para o qual a aposta é válida.

É importante que todos os participantes confirmem que leram e concordam com as regras estabelecidas no grupo. Esse registro serve como uma prova do acordo. Caso o grupo ganhe, a pessoa que ficou responsável por guardar o bilhete físico deve se apresentar para receber o prêmio. Vale lembrar que os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois do resgate, a pessoa responsável fará a transferência do valor correspondente a cada um, e o registro prévio ajudará a comprovar a origem do dinheiro para a Receita Federal, evitando problemas com o imposto de renda sobre doações.

