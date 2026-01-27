Mercado de usados em alta: quais os modelos mais vendidos no país?

A combinação de preços elevados dos carros zero-quilômetro e a busca por um melhor custo-benefício está aquecendo o mercado de veículos usados no Brasil. Em um cenário de juros altos, consumidores encontram nos seminovos uma alternativa mais acessível para trocar de carro ou adquirir o primeiro veículo, resultando em um aumento recorde na procura por esses modelos.

Esse movimento é confirmado pelos dados oficiais da FENAUTO (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), que apontam um recorde histórico com 18,5 milhões de unidades comercializadas em 2025. A lista dos mais vendidos é dominada por modelos conhecidos pela robustez, baixo custo de manutenção e boa aceitação no mercado.

Os carros usados mais vendidos de 2025

1. Volkswagen Gol

Um verdadeiro clássico do mercado nacional, o Gol liderou com folga, superando 814 mil unidades vendidas. Sua fama de robustez e o custo de manutenção reduzido fazem dele a porta de entrada para muitos motoristas.

2. Chevrolet Onix

Líder de vendas entre os novos por vários anos, o Onix também é um gigante no mercado de usados, com mais de 451 mil negociações. Sua popularidade garante liquidez, baixo consumo de combustível e manutenção acessível.

3. Fiat Strada

A grande surpresa do ranking, a picape compacta da Fiat conquistou o pódio com mais de 445 mil unidades vendidas. Sua versatilidade para o trabalho e lazer, aliada à durabilidade, a tornaram um dos veículos mais desejados do país.

Outros destaques do mercado

A lista de preferência nacional também inclui modelos consolidados como o Hyundai HB20, que atrai pelo design e equipamentos; o Fiat Palio, conhecido pela manutenção simples e barata; e o Toyota Corolla, sinônimo de durabilidade e bom valor de revenda.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.