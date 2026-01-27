O que se come na Austrália? 5 pratos típicos que você precisa provar

Com os olhos do mundo voltados para as quadras do Australian Open, em Melbourne, a curiosidade sobre a cultura australiana cresce. E uma das melhores formas de conhecer um país é pela sua comida. A culinária local vai muito além do famoso churrasco e reflete uma rica mistura de herança britânica com influências asiáticas e ingredientes nativos.

Seja para quem planeja uma viagem ou apenas quer explorar novos sabores, a gastronomia da Austrália oferece pratos únicos e saborosos. Muitos deles são simples, mas carregados de tradição e fazem parte do dia a dia da população. Conheça cinco comidas típicas que você não pode deixar de provar.

Leia Mais

Torta de carne (Meat Pie)

Considerada um prato nacional não oficial, a torta de carne é um clássico absoluto. Trata-se de uma torta individual, com uma massa amanteigada recheada com carne moída e um molho espesso e saboroso, conhecido como gravy. Tamanha sua importância que, por lei, a torta deve conter no mínimo 25% de carne. É o lanche perfeito para qualquer hora, encontrado em padarias, cafés e, principalmente, nos estádios durante eventos esportivos.

Barramundi

O peixe barramundi é uma estrela da culinária costeira australiana. Seu nome vem de uma língua aborígene e significa “peixe grande de rio”. Com carne branca, suave e poucas espinhas, ele é extremamente versátil. Geralmente é servido grelhado, frito ou assado, temperado com limão e ervas para realçar seu sabor delicado.

Lamingtons

Para a sobremesa, os lamingtons são uma escolha popular. São pequenos cubos de bolo pão de ló mergulhados em uma calda de chocolate e cobertos com coco ralado seco. Leves e deliciosos, são perfeitos para acompanhar um café ou chá da tarde. Algumas versões ainda trazem uma camada de geleia ou creme no meio.

Vegemite na torrada

Poucos produtos são tão australianos quanto o Vegemite. Essa pasta salgada, escura e de sabor intenso é feita a partir de extrato de levedura de cerveja, um subproduto da fabricação da bebida. A forma mais tradicional de consumo é espalhar uma camada bem fina sobre uma torrada com manteiga. O segredo é a moderação, pois o sabor é forte e pode não agradar a todos de primeira.

Pavlova

Apesar da disputa de origem com a Nova Zelândia, a pavlova é uma sobremesa amada na Austrália. É um bolo à base de merengue, com uma casca crocante por fora e um interior macio e aerado. A cobertura clássica leva chantilly e uma variedade de frutas frescas, como morangos, kiwis e maracujá, criando um equilíbrio perfeito entre o doce e o ácido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.