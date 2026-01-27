Assine
overlay
Início Trends
Tecnologia

Alerta de golpe: como criminosos usam o 'Pix errado' para roubar dados

Fique atento; golpistas simulam transferências por engano para iniciar uma conversa e convencer você a instalar programas ou passar informações sigilosas

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
27/01/2026 16:05

compartilhe

SIGA
x
Alerta de golpe: como criminosos usam o 'Pix errado' para roubar dados
Criminosos exploram o Pix para aplicar fraudes, visando roubar dinheiro ou dados sigilosos. crédito: Freepik

Receber um Pix inesperado pode gerar uma surpresa, mas é preciso ter cuidado. Criminosos estão usando uma tática conhecida como 'golpe do Pix errado', que se aproveita da boa-fé das pessoas para aplicar fraudes e roubar dinheiro ou dados sigilosos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O golpe pode ocorrer de duas formas principais. Na mais simples, o criminoso envia uma mensagem alegando ter feito um Pix por engano e anexa um comprovante falso, pressionando a vítima a devolver um dinheiro que nunca recebeu.

Leia Mais

Em uma versão mais sofisticada, o golpista de fato transfere o dinheiro para a conta da vítima. Após o contato, ele pede a devolução. Se a vítima faz um novo Pix, o criminoso aciona o Mecanismo Especial de Devolução (MED) junto ao seu banco, alegando que a transferência original foi uma fraude. Com isso, o banco estorna o primeiro valor, e a vítima acaba perdendo o dinheiro que enviou na "devolução", sofrendo um prejuízo duplo.

A abordagem quase sempre envolve um tom de urgência ou apelo emocional, buscando criar um senso de pressão para que a pessoa não tenha tempo de verificar as informações com calma. Em alguns casos, o contato é apenas o primeiro passo para convencer a vítima a clicar em um link malicioso ou instalar um programa espião no celular.

O que fazer para não cair na armadilha

A primeira e mais importante recomendação é sempre verificar seu extrato bancário. Antes de tomar qualquer atitude, acesse o aplicativo oficial do seu banco e confirme se o valor mencionado realmente entrou na sua conta.

Nunca clique em links nem baixe arquivos enviados por desconhecidos que entrarem em contato por mensagem. Esses links podem direcionar para páginas falsas que roubam suas credenciais bancárias ou instalar aplicativos que dão acesso remoto ao seu aparelho.

Desconfie de qualquer pedido de informações pessoais ou senhas para "confirmar" a devolução. Instituições financeiras nunca solicitam esse tipo de dado por telefone, mensagem ou e-mail.

Caso um valor desconhecido realmente tenha entrado em sua conta, o procedimento mais seguro é utilizar a função "Devolver Valor" ou "Devolução" disponível no detalhe da transação, dentro do aplicativo do seu banco. Essa ferramenta oficial garante que o dinheiro retorne para a conta de origem de forma automática e segura. Evite fazer uma nova transferência para uma chave indicada pela pessoa que entrou em contato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

golpe-do-pix-errado golpes pix

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay