Alerta de golpe: como criminosos usam o 'Pix errado' para roubar dados

Receber um Pix inesperado pode gerar uma surpresa, mas é preciso ter cuidado. Criminosos estão usando uma tática conhecida como 'golpe do Pix errado', que se aproveita da boa-fé das pessoas para aplicar fraudes e roubar dinheiro ou dados sigilosos.

O golpe pode ocorrer de duas formas principais. Na mais simples, o criminoso envia uma mensagem alegando ter feito um Pix por engano e anexa um comprovante falso, pressionando a vítima a devolver um dinheiro que nunca recebeu.

Em uma versão mais sofisticada, o golpista de fato transfere o dinheiro para a conta da vítima. Após o contato, ele pede a devolução. Se a vítima faz um novo Pix, o criminoso aciona o Mecanismo Especial de Devolução (MED) junto ao seu banco, alegando que a transferência original foi uma fraude. Com isso, o banco estorna o primeiro valor, e a vítima acaba perdendo o dinheiro que enviou na "devolução", sofrendo um prejuízo duplo.

A abordagem quase sempre envolve um tom de urgência ou apelo emocional, buscando criar um senso de pressão para que a pessoa não tenha tempo de verificar as informações com calma. Em alguns casos, o contato é apenas o primeiro passo para convencer a vítima a clicar em um link malicioso ou instalar um programa espião no celular.

O que fazer para não cair na armadilha

A primeira e mais importante recomendação é sempre verificar seu extrato bancário. Antes de tomar qualquer atitude, acesse o aplicativo oficial do seu banco e confirme se o valor mencionado realmente entrou na sua conta.

Nunca clique em links nem baixe arquivos enviados por desconhecidos que entrarem em contato por mensagem. Esses links podem direcionar para páginas falsas que roubam suas credenciais bancárias ou instalar aplicativos que dão acesso remoto ao seu aparelho.

Desconfie de qualquer pedido de informações pessoais ou senhas para "confirmar" a devolução. Instituições financeiras nunca solicitam esse tipo de dado por telefone, mensagem ou e-mail.

Caso um valor desconhecido realmente tenha entrado em sua conta, o procedimento mais seguro é utilizar a função "Devolver Valor" ou "Devolução" disponível no detalhe da transação, dentro do aplicativo do seu banco. Essa ferramenta oficial garante que o dinheiro retorne para a conta de origem de forma automática e segura. Evite fazer uma nova transferência para uma chave indicada pela pessoa que entrou em contato.

