Como identificar fake news sobre bancos e empresas? Veja 5 sinais

Não caia em boatos; aprenda a verificar a fonte da informação, desconfiar de títulos alarmistas e usar canais oficiais para confirmar notícias

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
27/01/2026 15:59

Como identificar fake news sobre bancos e empresas? Veja 5 sinais
A proliferação de &#39;Fake News&#39; exige atenção e checagem de fontes para evitar desinformação. crédito: Freepik

Rumores sobre um possível encerramento das atividades do Nubank voltaram a circular na internet neste mês, impulsionados pela notícia da liquidação de outra instituição financeira, gerando dúvidas e preocupação entre os clientes. A informação sobre o Nubank, no entanto, é falsa e já foi desmentida pela fintech, que reforçou a solidez de suas operações. O episódio serve de alerta para a importância de saber identificar notícias falsas envolvendo grandes empresas e instituições financeiras.

A desinformação pode causar pânico desnecessário e até levar a perdas financeiras. Para não se tornar uma vítima, é fundamental estar atento a alguns sinais claros que ajudam a diferenciar um boato de uma notícia verdadeira. Aprender a fazer essa checagem rápida protege seu dinheiro e evita que você compartilhe conteúdos enganosos.

Veja cinco passos para identificar fake news sobre bancos e empresas:

  1. Verifique a fonte da informação
    A notícia foi publicada em um portal de jornalismo conhecido e com credibilidade ou em um blog desconhecido, perfil de rede social ou grupo de mensagens? Informações importantes sobre grandes companhias são sempre divulgadas em canais oficiais e na grande imprensa. Desconfie de qualquer endereço eletrônico suspeito.

  2. Analise o título e o tom do texto
    Títulos alarmistas, com excesso de letras maiúsculas, pontos de exclamação ou promessas exageradas são um forte indício de fake news. Notícias falsas costumam usar uma linguagem sensacionalista para gerar cliques e compartilhamentos, apelando para o medo ou a curiosidade do leitor.

  3. Busque por erros e inconsistências
    Conteúdos falsos frequentemente contêm erros de português, de digitação ou informações vagas e desencontradas. Uma matéria jornalística séria apresenta dados claros, datas e cita fontes confiáveis. Se o texto parece genérico e não oferece detalhes concretos, o sinal de alerta deve acender.

  4. Cuidado com links e pedidos de dados
    Muitas notícias falsas são criadas para aplicar golpes. Elas podem incluir links que levam a páginas maliciosas com o objetivo de roubar seus dados pessoais e bancários. Por exemplo, um link pode parecer oficial, como "nubank-seguranca.com", mas ser um endereço falso para capturar suas informações. Bancos e empresas sérias nunca pedem dados como senhas ou número do cartão por meio de links em matérias ou redes sociais.

  5. Consulte sempre os canais oficiais
    A forma mais segura de confirmar uma informação é ir direto à fonte. Antes de acreditar ou compartilhar qualquer notícia, visite o site oficial da empresa, o aplicativo ou suas redes sociais verificadas. Anúncios importantes sobre o funcionamento de um banco, por exemplo, estarão sempre comunicados de forma clara nesses canais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

fake-news golpes nubank

