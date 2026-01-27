Chuva forte à vista? 7 cuidados para proteger sua casa de infiltrações

Com o alerta de chuvas intensas para Belo Horizonte e diversas cidades em Minas Gerais, a atenção se volta para a proteção dos imóveis. Infiltrações e vazamentos podem causar prejuízos significativos, mas algumas ações preventivas simples ajudam a evitar dores de cabeça. Preparar a casa antes da chegada do temporal é uma medida fundamental para garantir a segurança da estrutura e o bem-estar da família.

Pequenas inspeções e manutenções podem ser feitas rapidamente e fazem toda a diferença para impedir que a água encontre caminhos indesejados para dentro de casa. Focar nos pontos mais vulneráveis é a estratégia mais eficaz. A seguir, veja um passo a passo com os cuidados essenciais para proteger sua residência.

Cuidados para proteger a casa da chuva forte

Limpe as calhas e os rufos: folhas, galhos e outras sujeiras acumuladas impedem o escoamento correto da água. Quando a calha transborda, a umidade pode escorrer pelas paredes, causando manchas, mofo e danos estruturais. A limpeza garante que a água da chuva seja direcionada para longe da fundação da casa.

Inspecione o telhado: verifique se há telhas quebradas, deslocadas ou rachadas. Uma única peça danificada pode ser o ponto de partida para um grande vazamento na laje ou no forro. A substituição ou o conserto antes do período chuvoso é um investimento que evita estragos maiores.

Desobstrua ralos e saídas de água: ralos de quintais, varandas e lajes precisam estar livres para escoar o volume de água. O acúmulo pode levar ao empoçamento e, consequentemente, à infiltração no piso ou nas paredes próximas. Verifique se não há detritos bloqueando a passagem.

Cheque a vedação de portas e janelas: borrachas de vedação ressecadas ou danificadas e frestas no silicone permitem a entrada de água, principalmente quando acompanhada de vento forte. Analise todos os caixilhos e, se necessário, refaça a vedação para garantir que estejam bem selados.

Observe trincas em paredes e muros: fissuras, mesmo que pareçam pequenas, são portas de entrada para a umidade. A água que penetra por essas aberturas pode comprometer o reboco e a pintura, além de gerar mofo no interior do imóvel. Utilize selantes apropriados para corrigir as falhas.

Afaste móveis de áreas críticas: se você já conhece pontos de umidade em sua casa, afaste móveis de madeira ou estofados dessas paredes. A medida evita que eles sejam danificados pelo mofo ou pelo contato direto com a água em caso de uma infiltração mais severa.

Recolha ou prenda objetos na área externa: vasos, cadeiras e outros itens soltos em varandas ou quintais podem ser arremessados pelo vento durante uma tempestade. Além de quebrarem, podem atingir janelas, telhados ou até mesmo a rede elétrica, causando danos e riscos de acidentes.

Além dessas precauções, é fundamental acompanhar os alertas oficiais emitidos pela Defesa Civil e consultar os canais de meteorologia para se manter informado sobre a previsão do tempo em sua região.

