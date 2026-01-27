Gás do Povo: como funciona o programa federal em Minas Gerais

O governo federal oferece, através do programa Gás do Povo, a retirada gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil, incluindo Minas Gerais. A medida visa apoiar essas famílias e garantir o acesso a um item essencial no dia a dia.

A seleção dos beneficiários é feita de forma automática com base nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), por isso não é necessário realizar uma nova inscrição. O benefício consiste na entrega do botijão em revendas credenciadas, e não em um pagamento em dinheiro.

Quem tem direito ao benefício?

Para receber o auxílio, as famílias precisam atender a critérios específicos definidos pelo governo federal. É fundamental que as informações no CadÚnico estejam atualizadas. Os principais requisitos são:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses.

Possuir renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo.

Ser residente no estado de Minas Gerais.

Ter prioridade se for beneficiário do Bolsa Família (o Gás do Povo pode ser acumulado com outros programas sociais).

Famílias com 2 a 3 pessoas têm direito a até 4 botijões por ano, enquanto famílias com 4 ou mais pessoas podem receber até 6 botijões anualmente.

Como receber o benefício

Como a seleção é automática, as famílias elegíveis não precisam se cadastrar. Para saber se tem direito e onde retirar o botijão, o beneficiário pode consultar o aplicativo "Meu Social - Gás do Povo". A retirada é feita diretamente em uma revenda credenciada, apresentando um dos seguintes documentos do responsável familiar:

Aplicativo "Meu Social - Gás do Povo" no celular; Cartão do Bolsa Família ou cartão da Caixa; Documento de identidade com o número do CPF.

O objetivo do programa é diminuir o impacto do custo do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda. A iniciativa contribui para a segurança alimentar, permitindo que as pessoas possam preparar suas refeições de forma adequada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.