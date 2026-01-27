Assine
Minas Gerais

Gás do Povo: como funciona o programa federal em Minas Gerais

Programa federal oferece botijão de gás gratuito para famílias de baixa renda; entenda quem tem direito e como retirar o benefício

JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
27/01/2026 14:55

O governo federal oferece, através do programa Gás do Povo, a retirada gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil, incluindo Minas Gerais. A medida visa apoiar essas famílias e garantir o acesso a um item essencial no dia a dia.

A seleção dos beneficiários é feita de forma automática com base nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), por isso não é necessário realizar uma nova inscrição. O benefício consiste na entrega do botijão em revendas credenciadas, e não em um pagamento em dinheiro.

Quem tem direito ao benefício?

Para receber o auxílio, as famílias precisam atender a critérios específicos definidos pelo governo federal. É fundamental que as informações no CadÚnico estejam atualizadas. Os principais requisitos são:

  • Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses.

  • Possuir renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo.

  • Ser residente no estado de Minas Gerais.

  • Ter prioridade se for beneficiário do Bolsa Família (o Gás do Povo pode ser acumulado com outros programas sociais).

Famílias com 2 a 3 pessoas têm direito a até 4 botijões por ano, enquanto famílias com 4 ou mais pessoas podem receber até 6 botijões anualmente.

Como receber o benefício

Como a seleção é automática, as famílias elegíveis não precisam se cadastrar. Para saber se tem direito e onde retirar o botijão, o beneficiário pode consultar o aplicativo "Meu Social - Gás do Povo". A retirada é feita diretamente em uma revenda credenciada, apresentando um dos seguintes documentos do responsável familiar:

  1. Aplicativo "Meu Social - Gás do Povo" no celular;

  2. Cartão do Bolsa Família ou cartão da Caixa;

  3. Documento de identidade com o número do CPF.

O objetivo do programa é diminuir o impacto do custo do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda. A iniciativa contribui para a segurança alimentar, permitindo que as pessoas possam preparar suas refeições de forma adequada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay