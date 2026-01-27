Gás do Povo x Auxílio Gás: o que muda com o novo programa do governo?

O novo programa Gás do Povo, que amplia os benefícios do antigo Auxílio Gás, teve sua segunda etapa iniciada em 26 de janeiro. A nova fase da iniciativa promete alterar a forma como milhões de famílias de baixa renda recebem o benefício para a compra do gás de cozinha. A implementação seguirá com a migração automática de todas as famílias em fevereiro e a expansão para todos os municípios do país em março. A principal alteração é o fim do pagamento em dinheiro e a adoção da recarga gratuita do botijão de 13 quilos.

Essa troca representa a mudança mais significativa entre os dois programas. Enquanto o Auxílio Gás depositava a cada dois meses um valor em dinheiro na conta bancária dos beneficiários, o Gás do Povo garante o produto em si. A ideia é assegurar que o recurso seja utilizado exclusivamente para sua finalidade, eliminando a possibilidade de o dinheiro ser usado para outras despesas.

Diferenças no valor e na operação

Com o modelo anterior, o valor do benefício variava a cada pagamento. O cálculo era baseado na média nacional do preço do botijão de 13 kg, apurada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Isso significava que as famílias recebiam quantias diferentes a cada bimestre, dependendo das flutuações do mercado.

Já o Gás do Povo estabelece um benefício fixo: a recarga gratuita de um botijão a cada dois meses (bimestralmente). A operação logística será realizada por meio de um sistema de voucher ou validação digital, que permitirá à família retirar o produto em um ponto de venda credenciado, sem qualquer custo. Os detalhes de como essa retirada funcionará na prática ainda serão divulgados pelo governo.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

As regras para ter acesso ao benefício permanecem as mesmas, focadas na população de maior vulnerabilidade. A transição do Auxílio Gás para o Gás do Povo deve ser automática para quem já está no programa. Os critérios de elegibilidade continuam sendo:

Estar com a inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único (CadÚnico).

Ser beneficiário do Bolsa Família com pelo menos duas pessoas na família.

Possuir renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo.

Fazer parte de famílias que tenham algum integrante recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A prioridade no recebimento continuará sendo para famílias com menor renda e maior número de integrantes, além daquelas chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica. Para consultar a elegibilidade, as famílias podem utilizar o aplicativo Meu Social - Gás do Povo ou ligar para o Disque Social 121. Para garantir o acesso ao benefício, é fundamental que as famílias mantenham seus dados sempre atualizados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua cidade e que o CPF do Responsável Familiar esteja regularizado junto à Receita Federal, pois qualquer inconsistência pode impedir o recebimento.

