Como começar a estudar para concurso público do zero? Guia para iniciantes

A carreira pública atrai milhares de brasileiros em busca de estabilidade e bons salários, mas a jornada de estudos pode parecer assustadora para quem começa do zero. Com a alta concorrência em seleções como a do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), ter um plano claro desde o primeiro dia é o que diferencia os aprovados.

O segredo não está em estudar por horas a fio sem direção, mas em seguir uma estratégia inteligente e consistente. Organizar a rotina, escolher os materiais corretos e entender as regras do jogo são passos fundamentais para transformar o sonho da aprovação em realidade.

7 passos para começar a estudar do zero

1. Defina uma área de foco

O universo dos concursos é vasto, com áreas distintas como tribunais, fiscal, policial e administrativa. Tentar estudar para todos ao mesmo tempo é um erro comum. Escolha uma área de interesse, pois as matérias básicas costumam ser as mesmas, permitindo que você aproveite o conhecimento adquirido em diferentes certames.

2. Estude o edital anterior

O edital é o guia oficial do concurso. Busque o último edital para o cargo desejado e analise cada detalhe: as disciplinas cobradas, o peso de cada uma, o estilo da banca examinadora e os critérios de eliminação. Essa leitura mostra exatamente o que você precisa estudar e como o conteúdo será avaliado.

3. Monte um cronograma realista

Crie um plano de estudos que se encaixe na sua rotina, definindo quantas horas você pode dedicar à preparação, como 2 horas por dia ou 4 horas nos finais de semana. Uma técnica eficiente é o ciclo de estudos. Nesse método, você divide o tempo em blocos e estuda várias disciplinas em sequência, sem seguir uma ordem fixa de dias da semana, avançando conforme completa cada bloco. Isso ajuda a manter o cérebro ativo e a evitar o cansaço de passar muito tempo em um único tópico. Inclua sempre tempo para teoria, exercícios e revisões.

4. Escolha materiais de qualidade

Hoje, cursinhos online como o Gran Cursos e o Estratégia Concursos oferecem pacotes completos com videoaulas e PDFs, que são ótimos para iniciantes. Comece com um material principal e evite a tentação de comprar vários cursos e livros. Mais importante que a quantidade de material é a qualidade e a sua capacidade de absorver o conteúdo.

5. Construa uma base sólida

Antes de se aprofundar nos temas específicos, garanta um bom domínio das disciplinas básicas que caem na maioria dos concursos, como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Uma base forte nessas áreas facilitará o aprendizado dos conteúdos mais complexos.

6. Resolva muitas questões

Estudar a teoria é apenas parte do processo. A prática por meio da resolução de questões de provas anteriores é essencial para fixar o conhecimento e entender como a banca examinadora pensa. Utilize plataformas especializadas, como QConcursos ou TEC Concursos, para filtrar questões por disciplina, assunto e banca.

7. Cuide da sua saúde física e mental

A preparação para um concurso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Mantenha uma rotina de sono regular, alimente-se bem e faça pausas programadas. A atividade física também ajuda a aliviar o estresse e a melhorar a capacidade de concentração e memorização.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.