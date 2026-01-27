5 passeios incríveis no Rio de Janeiro para fazer em dias de chuva

A previsão do tempo indicou chuva para os próximos dias no Rio de Janeiro, mas isso não significa que seu roteiro de viagem está perdido. A cidade oferece um vasto leque de atrações culturais e históricas que são perfeitas para um dia cinzento, provando que a diversão vai muito além do sol e da praia.

Quando o tempo fecha, trocar a areia por um passeio coberto pode revelar um lado fascinante da capital fluminense. De museus interativos a cafés centenários, há opções para todos os gostos. Separamos cinco lugares imperdíveis para você aproveitar a cidade mesmo com o guarda-chuva na mão.

1. Museu do Amanhã

Localizado na Praça Mauá, o Museu do Amanhã é uma atração por si só, com sua arquitetura futurista que se destaca na paisagem. Por dentro, o espaço é um convite à reflexão sobre sustentabilidade, tecnologia e o futuro da humanidade através de exposições interativas e audiovisuais.

O percurso é totalmente coberto e costuma prender a atenção por horas. É recomendável consultar o site oficial para informações sobre ingressos e horários de funcionamento. Mesmo em um dia chuvoso, a vista da Baía de Guanabara através das grandes janelas de vidro continua sendo um espetáculo à parte.

2. Theatro Municipal

Inspirado na Ópera Garnier de Paris, o Theatro Municipal é um dos prédios mais imponentes e belos do centro do Rio. Visitar seu interior é como fazer uma viagem no tempo, com detalhes em ouro, veludo e mármore que impressionam.

É possível fazer visitas guiadas para conhecer a história e os bastidores do local. A programação, que inclui ópera, balé e concertos, deve ser conferida no site oficial e é uma excelente opção para uma tarde ou noite cultural, longe da chuva.

3. Real Gabinete Português de Leitura

Considerada uma das mais belas bibliotecas do mundo, o Real Gabinete Português de Leitura é um tesouro escondido no centro da cidade. Suas paredes são cobertas por estantes de madeira escura que vão do chão ao teto, abrigando milhares de obras raras.

O ambiente silencioso e a arquitetura neomanuelina criam um clima mágico, ideal para quem busca um refúgio tranquilo e inspirador. O salão principal é o cenário perfeito para fotos impressionantes, mas lembre-se de consultar os horários de visitação.

4. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

O CCBB é um dos centros culturais mais importantes do país e um programa certeiro para dias de chuva. Instalado em um prédio histórico, o espaço oferece uma programação diversificada com exposições de arte, peças de teatro, sessões de cinema e eventos musicais.

A maioria das atrações tem entrada gratuita ou preços acessíveis. Vale a pena conferir a agenda no site oficial para planejar sua visita e aproveitar as mostras em cartaz.

5. Confeitaria Colombo

Fundada em 1894, a Confeitaria Colombo é mais do que um lugar para tomar um café: é um patrimônio histórico e cultural da cidade. Seus enormes espelhos de cristal belga e a decoração em estilo Belle Époque transportam os visitantes para o Rio Antigo.

Aproveite o tempo chuvoso para sentar com calma, apreciar a arquitetura e provar os doces e salgados tradicionais, como o famoso pastel de nata. É um programa delicioso para fechar o roteiro.

