Como proteger seu dinheiro de golpes e fake news sobre bancos digitais

Boatos sobre o possível fechamento do Nubank voltaram a circular em grupos de mensagens e redes sociais recentemente, em janeiro de 2026, gerando uma onda de preocupação entre os clientes. A nova onda de desinformação foi impulsionada pela notícia da liquidação de outras instituições, como o Will Bank e o Banco Master, mas não possui qualquer relação com a situação do Nubank. A instituição financeira, que possui mais de 127 milhões de clientes, negou as informações e reafirmou que suas operações seguem normalmente. O episódio, que já ocorreu em outras ocasiões como em 2022 e 2024, acende um alerta importante sobre a circulação de fake news e golpes envolvendo bancos digitais.

Essas notícias falsas se espalham rapidamente porque exploram o medo das pessoas de perderem seu dinheiro. Os criminosos aproveitam a insegurança para criar mensagens alarmistas, muitas vezes com links maliciosos que direcionam para páginas falsas, projetadas para roubar senhas e dados pessoais.

Proteger o patrimônio em um ambiente digital exige atenção e conhecimento. Saber identificar uma informação falsa é o primeiro passo para evitar dores de cabeça e prejuízos financeiros. A boa notícia é que algumas práticas simples podem aumentar drasticamente a sua segurança.

Como se proteger de fake news e golpes financeiros

Adotar uma postura vigilante é fundamental para usar os serviços de bancos digitais com tranquilidade. Confira as principais recomendações para manter suas contas e seu dinheiro seguros:

Verifique sempre a fonte oficial: antes de acreditar em qualquer informação, acesse o site oficial do banco, o aplicativo ou os perfis verificados da instituição nas redes sociais. Comunicados importantes são sempre divulgados nesses canais. Desconfie de mensagens alarmistas: golpistas costumam usar um tom de urgência para impedir que a vítima pense com clareza. Mensagens com erros de português, que pedem ação imediata ou que prometem soluções milagrosas são fortes indícios de fraude. Nunca clique em links suspeitos: não abra links recebidos por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens que peçam seus dados ou senhas. Essa tática, conhecida como phishing, é uma das principais portas de entrada para fraudes. Reforce a segurança do aplicativo: utilize senhas fortes e únicas para o aplicativo do banco. Ative também recursos como a autenticação de dois fatores (2FA) e o acesso por biometria (impressão digital ou reconhecimento facial), que adicionam uma camada extra de proteção. Em caso de dúvida, fale com o banco: se receber uma comunicação suspeita ou tiver qualquer incerteza, entre em contato com a instituição financeira. Utilize apenas os números de telefone e canais de chat informados no site ou no verso do seu cartão.

É importante lembrar que as principais instituições financeiras que operam no Brasil, incluindo os bancos digitais, contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O órgão garante o reembolso de até R$ 250 mil por CPF e por instituição em caso de problemas como falência ou liquidação.

